सीएम योगी का आगरा दौरा अचानक कैंसिल हो गया है। अब वह मथुरा में हो रही बैठक के बाद सीधे दिल्ली जाएंगे। वहां गृहमंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी। इस दौरान दो दिनों तक चली बैठक की रिपोर्ट भी देंगे।

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिनों से मथुरा में आयोजित भाजपा के चिंतन शिविर में हैं। आज मथुरा से उन्हें आगरा जाना था लेकिन अचानक दौरा कैंसिल हो गया है। अब मुख्यमंत्री मथुरा से सीधे दिल्ली जाएंगे। वहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी बैठक होगी। कहा जा रहा है कि दो दिनों तक हुई बैठक की रिपोर्ट सीएम योगी दिल्ली लेकर जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए अमित शाह को यहां की स्थिति से अवगत कराएंगे।

पहले से निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक मथुरा में चिंतन बैठक के समापन के बाद सीएम योगी को दोपहर बाद आगरा जाना था। वहां उन्हें पार्टी के दिवंगत विधायक के निधन पर परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त करनी थी। दिल्ली से आए बुलावे और बदली हुई राजनीतिक व्यस्तताओं के चलते उनका आगरा दौरा स्थगित कर दिया गया है।

मथुरा चिंतन बैठक का 'रिपोर्ट कार्ड' लेकर जाएंगे दिल्ली सियासी गलियारों में मुख्यमंत्री के अचानक दिल्ली दौरे को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मथुरा में पिछले दो दिनों से चल रही भाजपा की इस हाई-लेवल चिंतन बैठक में आज नितिन नवीन भी शामिल हो रहे हैं। बैठक खत्म होते ही सीएम योगी इस पूरे मंथन का 'रिपोर्ट कार्ड' लेकर दिल्ली जाएंगे।

अमित शाह को देंगे दो दिनों के मंथन का ब्योरा सूत्रों के अनुसार, दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री मथुरा में हुए दो दिवसीय चिंतन शिविर के प्रमुख बिंदुओं, संगठन की जमीनी फीडबैक और आगामी रणनीतियों को लेकर ब्रीफिंग करेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर मथुरा की इस बैठक और उसके तुरंत बाद दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व के साथ होने वाली इस मुलाकात के कई अहम राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं।

मथुरा बैठक का नाम रातों रात बदल दिया इससे पहले मथुरा के गोग्राम परखम में आयोजित भाजपा की बैठक का नाम भी रातों रात अचानक बदल दिया गया। विधानसभा चुनाव को लेकर आयोजित इस बैठक को पहले चिंतन शिविर नाम दिया गया था। सोमवार को बैठक शुरू हुई तो नाम योजना बैठक कर दिया गया।