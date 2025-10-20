Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsCM Yogi reached the Vantangiya community on Diwali, said Today Ayodhya unites, not divides
दिवाली पर वनटांगिया के बीच पहुंचे सीएम योगी ने कहा-आज की अयोध्या बांटती नहीं, जोड़ती है

दिवाली पर वनटांगिया के बीच पहुंचे सीएम योगी ने कहा-आज की अयोध्या बांटती नहीं, जोड़ती है

संक्षेप: दिवाली पर वनटांगिया के बीच पहुंचे सीएम योगी ने कहा-आज की अयोध्या बांटती नहीं, जोड़ती है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्यता और दिव्यता से दीपोत्सव मनाया गया। अयोध्या की भव्यता को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से देखने को मिला है।

Mon, 20 Oct 2025 02:06 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को वनग्राम तिकोनिया में वनटांगिया लोगों के बीच दीवाली का उत्सव मनाते हुए कहा कि अयोध्या में भव्यता और दिव्यता से दीपोत्सव मनाया गया। अयोध्या की भव्यता को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से देखने को मिला है। पहले अयोध्या को विदेशी आक्रांताओं की मार झेलनी पड़ी। कांग्रेस सरकार ने भगवान राम के वजूद पर ही प्रश्नचिन्ह लगाया था। लेकिन आज की अयोध्या बांटती नहीं जोड़ती है।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि समाज का हर व्यक्ति बिना भेदभाव से अयोध्या में दीपोत्सव का साक्षी बन रहा है। वहां महाकवि तुलसी दास के साथ ही बाल्मिकी के नाम पर मंदिर है। अयोध्या देश की पहली सोलर सिटी के रूप में स्थापित हो रहा है। अयोध्या की दीवाली नये भारत के नये उत्तर प्रदेश को भव्यता का प्रतीक है। पर्व और त्योहार का संदेश ही है कि जहां उजाला नहीं पहुंचे वहां दीप जलाने की जरूरत है। वंचित और जरूरतमंदों के बीच दीप जलाने का काम प्रदेश सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी ताकत राष्ट्रीयता में होनी चाहिए। समृद्धि, संवेदना के बीच स्वदेशी की महक मिलनी चाहिए। स्वदेशी की महक वनटांगिया जैसे स्थानों पर मिलती है।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 15 साल पहले यहां आता था तो आभाव ही आभाव था। लेकिन आज यहां सभी के पास मकान, बिजली, स्कूल, पानी सब कुछ है। हर परिवार के पास पेंशन, राशन से लेकर आयुष्मान की सुविधा है। अब तो एफपीओ भी पंजीकृत है। यहां सब्जियां उगाकर शहर में बेचकर समृद्धि के रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुसहर, कोल, थारू आदि जातियों को हर तरह की सुविधाएं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जो भी यहां आए हैं, दीवाली तभी मनेगी जब हर गरीब तक हमारी पहुंच होगी। अयोध्या में भगवान दर्शन के बाद दलित और निषाद राज के बीच पहुंचे। कम से कम एक परिवार में दीवाली की मिठाई जरूर पहुंचनी चाहिए।

ये भी पढ़ें:योगी ने हुनमानगढ़ी-राम मंदिर में की पूजा, निषाद बस्ती में दिए दिवाली तोहफे
ये भी पढ़ें:दीपोत्सव : डेढ़ लाख से अधिक दीयों से रोशन हुआ राम मंदिर, योगी ने जलाया पहला दीप

तलवार से नहीं संस्कार से चल रहा देश: संजय निषाद

प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि प्रदेश में सभी का सर्वागीण विकास हो रहा है। प्रदेश भयमुक्त, अपराध मुक्त हो चुका है। वहीं अयोध्या में जिस तरह दीपोत्सव मनाया गया है, वह पूरी दुनिया में अनुकरणीय है। पहले देश में तलवार का राज था, लेकिन देश अब संस्कार के मुताबिक चल रहा है। उन्होंने कहा कि निषादों पर गोलियां चलाई गई थीं, लेकिन मुख्यमंत्री ने हमेशा बचाव किया है। वनटांगिया आज मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Yogi Sarkar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |