संक्षेप: दिवाली पर वनटांगिया के बीच पहुंचे सीएम योगी ने कहा-आज की अयोध्या बांटती नहीं, जोड़ती है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्यता और दिव्यता से दीपोत्सव मनाया गया। अयोध्या की भव्यता को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से देखने को मिला है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को वनग्राम तिकोनिया में वनटांगिया लोगों के बीच दीवाली का उत्सव मनाते हुए कहा कि अयोध्या में भव्यता और दिव्यता से दीपोत्सव मनाया गया। अयोध्या की भव्यता को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से देखने को मिला है। पहले अयोध्या को विदेशी आक्रांताओं की मार झेलनी पड़ी। कांग्रेस सरकार ने भगवान राम के वजूद पर ही प्रश्नचिन्ह लगाया था। लेकिन आज की अयोध्या बांटती नहीं जोड़ती है।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि समाज का हर व्यक्ति बिना भेदभाव से अयोध्या में दीपोत्सव का साक्षी बन रहा है। वहां महाकवि तुलसी दास के साथ ही बाल्मिकी के नाम पर मंदिर है। अयोध्या देश की पहली सोलर सिटी के रूप में स्थापित हो रहा है। अयोध्या की दीवाली नये भारत के नये उत्तर प्रदेश को भव्यता का प्रतीक है। पर्व और त्योहार का संदेश ही है कि जहां उजाला नहीं पहुंचे वहां दीप जलाने की जरूरत है। वंचित और जरूरतमंदों के बीच दीप जलाने का काम प्रदेश सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी ताकत राष्ट्रीयता में होनी चाहिए। समृद्धि, संवेदना के बीच स्वदेशी की महक मिलनी चाहिए। स्वदेशी की महक वनटांगिया जैसे स्थानों पर मिलती है।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 15 साल पहले यहां आता था तो आभाव ही आभाव था। लेकिन आज यहां सभी के पास मकान, बिजली, स्कूल, पानी सब कुछ है। हर परिवार के पास पेंशन, राशन से लेकर आयुष्मान की सुविधा है। अब तो एफपीओ भी पंजीकृत है। यहां सब्जियां उगाकर शहर में बेचकर समृद्धि के रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुसहर, कोल, थारू आदि जातियों को हर तरह की सुविधाएं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जो भी यहां आए हैं, दीवाली तभी मनेगी जब हर गरीब तक हमारी पहुंच होगी। अयोध्या में भगवान दर्शन के बाद दलित और निषाद राज के बीच पहुंचे। कम से कम एक परिवार में दीवाली की मिठाई जरूर पहुंचनी चाहिए।