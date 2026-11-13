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मतदाता सूची का मोर्चा योगी ने खुद संभाला, पूरे यूपी से बीजेपी नेताओं को बुलाकर नाम जुड़वाने का टास्क

By sandeep
लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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सीएम योगी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से नए और छूटे हुए मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए जुटने को कहा। भाजपा 22 से 24 नवंबर तक प्रदेशव्यापी अभियान चलाएगी। योगी ने कम अंतर से हारी सीटों का हवाला देते हुए मतदाता सूची में नाम शामिल कराने पर जोर दिया।

CM Yogi addressing a BJP organizational meeting
भाजपा की संगठनात्मक बैठक को संबोधित करते सीएम योगी

वोटर लिस्ट में छूटे हुए और नए नामों को जुड़वाने का मोर्चा अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल लिया है। शु्क्रवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भाजपा की प्रदेश कार्यशाला में सीएम योगी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे सब काम छोड़कर नए और छूटे हुए मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराने के काम में जुटे हैं। उन्होंने प्रदेश के कई विधानसभा क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि जहां हार-जीत कम मार्जिन से हुई हो और अगर वहां वोट कम बने तो दिक्कत हो सकती है,ज्यादा मार्जिन वाली सीटों पर भी देखना होगा कि कहीं मतदाता न बनने के चक्कर में स्थिति बदल न जाये।

बीजेपी चलाएगी विशेष अभियान

उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हुए कहा कि पूर्व में जब सब एक साथ जुटे तो एक ही दिन में लगभग चार लाख नए वोटर बने थे। बीजेपी आगामी 22, 23 और 24 नवंबर को प्रदेश भर में नए मतदाता बनाने और छूटे हुए नामों को शामिल कराने के लिए विशेष अभियान चलाएगी। इस काम में पार्टी के सांसद, विधायक मंत्री, पदाधिकारी, सभी जुटेंगे। दरअसल, 30 सितंबर को हुई भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति बैठक और उसके बाद मुख्यमंत्री मतदाता सूची से 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम कटने की बात कह चुके हैं।

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मुस्लिम वोटर बढ़े, हिंदू कम हुए- योगी

विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी भाजपा की चिंता मतदाता सूची को लेकर है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि मतदाता सूची में मुस्लिम मतदाताओं के नाम बढ़े हैं, जबकि हिंदुओं के कम हुए हैं। इसके बाद पार्टी ने इसे लेकर प्रदेशव्यापी मुहिम छेड़ने का फैसला किया है।निर्वाचन आयोग इन दिनों मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चला रहा है, जो चार जनवरी तक चलेगा। पार्टी अब पूरा फोकस ऐसे नामों पर करेगी, जो पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में तो हैं, लेकिन विधानसभा वाली लिस्ट में नहीं हैं। उन 55 लाख लोगों का भी पता लगाने की कवायद होगी, जो सरकार की योजनाओं के लाभार्थी तो हैं लेकिन मतदाता सूची का हिस्सा नहीं हैं।

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हिंदू मतदाता कम होने के बयान पर सपा ने मांगा शपथ पत्र

वहीं सपा प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री योगी द्वारा 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने संबंधी दिए गए बयान पर नोटिस देकर उनसे शपथ-पत्र मांगने का अनुरोध किया है। प्रदेश सचिव केके श्रीवास्तव, राज्य कार्यसमिति सदस्य डा. हरिश्चंद्र सिंह, राधेश्याम सिंह द्वारा दिए ज्ञापन में कहा गया है कि विपक्षी नेताओं द्वारा मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाए जाने पर निर्वाचन आयोग ने नोटिस देकर उनसे शपथ-पत्र मांगा था

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