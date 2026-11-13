मतदाता सूची का मोर्चा योगी ने खुद संभाला, पूरे यूपी से बीजेपी नेताओं को बुलाकर नाम जुड़वाने का टास्क

सीएम योगी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से नए और छूटे हुए मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए जुटने को कहा। भाजपा 22 से 24 नवंबर तक प्रदेशव्यापी अभियान चलाएगी। योगी ने कम अंतर से हारी सीटों का हवाला देते हुए मतदाता सूची में नाम शामिल कराने पर जोर दिया।

वोटर लिस्ट में छूटे हुए और नए नामों को जुड़वाने का मोर्चा अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल लिया है। शु्क्रवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भाजपा की प्रदेश कार्यशाला में सीएम योगी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे सब काम छोड़कर नए और छूटे हुए मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराने के काम में जुटे हैं। उन्होंने प्रदेश के कई विधानसभा क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि जहां हार-जीत कम मार्जिन से हुई हो और अगर वहां वोट कम बने तो दिक्कत हो सकती है,ज्यादा मार्जिन वाली सीटों पर भी देखना होगा कि कहीं मतदाता न बनने के चक्कर में स्थिति बदल न जाये।

बीजेपी चलाएगी विशेष अभियान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हुए कहा कि पूर्व में जब सब एक साथ जुटे तो एक ही दिन में लगभग चार लाख नए वोटर बने थे। बीजेपी आगामी 22, 23 और 24 नवंबर को प्रदेश भर में नए मतदाता बनाने और छूटे हुए नामों को शामिल कराने के लिए विशेष अभियान चलाएगी। इस काम में पार्टी के सांसद, विधायक मंत्री, पदाधिकारी, सभी जुटेंगे। दरअसल, 30 सितंबर को हुई भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति बैठक और उसके बाद मुख्यमंत्री मतदाता सूची से 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम कटने की बात कह चुके हैं।

मुस्लिम वोटर बढ़े, हिंदू कम हुए- योगी विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी भाजपा की चिंता मतदाता सूची को लेकर है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि मतदाता सूची में मुस्लिम मतदाताओं के नाम बढ़े हैं, जबकि हिंदुओं के कम हुए हैं। इसके बाद पार्टी ने इसे लेकर प्रदेशव्यापी मुहिम छेड़ने का फैसला किया है।निर्वाचन आयोग इन दिनों मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चला रहा है, जो चार जनवरी तक चलेगा। पार्टी अब पूरा फोकस ऐसे नामों पर करेगी, जो पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में तो हैं, लेकिन विधानसभा वाली लिस्ट में नहीं हैं। उन 55 लाख लोगों का भी पता लगाने की कवायद होगी, जो सरकार की योजनाओं के लाभार्थी तो हैं लेकिन मतदाता सूची का हिस्सा नहीं हैं।