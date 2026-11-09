सीएम योगी ने देवरिया पहुंच पूर्व सांसद श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी को दी श्रद्धांजलि, बीजेपी नेताओं का तांता

देवरिया के पूर्व सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी का रविवार को दिल्ली के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया था। सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवरिया पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी के अंतिम दर्शन के लिए भाजपा नेताओं का तांता लगा है।

बैतालपुर (देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को देवरिया पहुंचे। उन्होंने बैतालपुर विकास क्षेत्र के बरपार पहुंच कर पूर्व उप थल सेना अध्यक्ष और पूर्व सांसद श्री प्रकाशमणि त्रिपाठी को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री यहां करीब 35 मिनट तक रहे। इस दौरान उन्होंने परिवारीजनों से मिलकर ढांढस बंधाया। श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी के निधन से पूरे इलाके में शोक की लहर है। उन्हें श्रद्धांजलि और अंतिम विदाई देने के लिए सुबह से बीजेपी नेताओं का तांता लगा है। सोमवार को सीएम योगी श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो वहां कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही समेत दर्जनों जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

देवरिया के पूर्व सांसद रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी का रविवार को दिल्ली के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया था। उनके निधन की खबर मिलते ही उनके समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व सांसद के निधन पर शोक जताया था। देर शाम को मुख्यमंत्री का देवरिया पहुंचने का कार्यक्रम भी तय हो गया। इसके बाद पूरा प्रशासनिक अमला मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारी में जुट गया। सोमवार को 12:23 बजे मुख्यमंत्री पूर्व सांसद के बरपार स्थित पैतृक आवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने पूर्व सांसद को श्रद्धांजलि दी साथ ही भाजपा का झंडा भी ओढ़ाया। इसके बाद पूर्व सांसद के पारिवारीजनों से मिले।

मुख्यमंत्री ने पूर्व सांसद के व्यक्तित्व एवं उनसे जुड़ी राजनीतिक स्मृतियों को याद करते हुए कहा कि वे स्वयं भी उनके साथ सांसद रहे हैं। श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी का सैन्य एवं राजनीतिक जीवन अत्यंत सरल, व्यावहारिक और दृढ़ निश्चयी रहा। उन्होंने अपने पूरे जीवन में ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा को सर्वोच्च स्थान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परिवार उनके अपने परिवार की तरह है। सांसद शशांक मणि त्रिपाठी सहित पूरे परिवार के साथ वे इस दुःख की घड़ी में खड़े हैं। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए प्रभु श्रीराम से उन्हें अपने श्रीचरणों में स्थान देने तथा शोकाकुल परिजनों एवं शुभचिंतकों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की।

मुख्यमंत्री ने दिवंगत पूर्व सांसद की धर्मपत्नी शशि त्रिपाठी से भी मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। पूर्व सांसद अपने पीछे भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनके बड़े पुत्र शशांक मणि त्रिपाठी देवरिया से वर्तमान सांसद हैं। उनके दूसरे पुत्र मृगांक त्रिपाठी तथा एक पुत्री शिप्रा त्रिपाठी हैं। इस दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, केंद्रीय राज्यमंत्री कमलेश पासवान, एमएलसी रतनपाल सिंह, , सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी, सलेमपुर विधायक एवं राज्य मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम, भाटपार रानी विधायक सभाकुंवर कुशवाहा, रामपुर कारखाना विधायक सुरेंद्र चौरसिया तथा बरहज विधायक दीपक मिश्रा उर्फ शाका मिश्रा, रुद्रपुर विधायक जयप्रकाश निषाद, नगर पालिका अध्यक्ष अलका सिंह सहित जनपद एवं आसपास के जिलों के अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। भाजपा जिलाध्यक्ष काली प्रसाद, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, अंतर्यामी सिंह, राजेश मिश्रा, राजेश सिंह, पवन मिश्रा, अजय राय निवर्तमान जिलाध्यक्ष भाजपा कुशीनगर, विनोद राय, सदस्य जिला कार्यसमिति श्रीनिवास राय सहित विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों ने भी दिवंगत नेता को श्रद्धासुमन अर्पित किए। सेना के अधिकारियों एवं जवानों ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें सैन्य सम्मान प्रदान किया। इस दौरान जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी एवं पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर ने भी पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

पूर्व सांसद को श्रद्धांजलि देते समय भावुक हो गई पत्नी मुख्यमंत्री के जाने के बाद पूर्व सांसद की पत्नी शशि मणि घर से बाहर निकली। उन्होंने पूर्व सैनिक व अन्य लोगों से मुलाकात की। इसके बाद वह पति को श्रद्धांजलि देने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही पति के चेहरे को उन्होंने देखा वह भावुक हो गई। आँखों से आंसू गिरने लगा। यह देख उनके पुत्र सांसद शशांक मणि, पुत्र मृगांक मणि भी भावुक हो गए। सांसद ने मां को ढांढस बढ़ाया।

सीएम ने काफी देर तक किया इंतजार सीएम समय से पहले उनके घर पहुंच गए और श्रद्धांजलि देने के बाद वह घर में चले गए। उन्होंने पूर्व सांसद के परिवार लोगों से मुलाकात की। पता चला कि पूर्व सांसद की पत्नी शशि मणि अभी घर नहीं पहुंची हैं। सीएम योगी ने उनके पहुंचने का इंतजार किया और मुलाकात के बाद ही निकले।