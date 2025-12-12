सीएम योगी की पाती से घुसपैठियों में हाहाकार, मेयर-विधायक और बीजेपी पदाधिकारी घर-घर बांट रहे लेटर

संक्षेप: रोहिंग्या और बांग्लोदशी घुसपैठियों पर ऐक्शन तेज है। सीएम योगी की पाती से घुसपैठियों में हाहाकार मचा है।लेटर मेयर-विधायक और बीजेपी पदाधिकारी घर-घर बांट रहे हैं और सीएम योगी का संदेश सुना रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या और बांग्लोदशी घुसपैठियों पर ऐक्शन जारी है। इस बीच ‘योगी की पाती’ आने से घुसपैठियों में हाहाकार मच गया है। सीएम योगी अपनी पाती में साफ शब्दों में लिखा कि एक भी घुसपैठिया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि संसाधनों पर अधिकार नागरिकों का है घुसपैठियों का नहीं इस पाती को लेकर मेयर-विधायक और बीजेपी पदाधिकारी घर-घर, इलाके-इलाके बांट रहे हैं। लोगों को सीएम योगी का संदेश सुना रहे हैं। लोगों से अपील कर रहे हैं। वहीं बीते दिनों लखनऊ मेयर ने कई इलाकों ने जब झ़ग्गी-झोपड़ियों में सत्यापन के लिए पहुंचीं तो ठीम को देखकर अफरातफरी मच गई। झोपड़ियों से महिलाएं और पुरुष भागते नजर आए। ऐक्शन से घुसपैठियों में खलबली है।

सोमवार को योगी ने एक पाती में लिखा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक प्रकरण के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाई जा सकती है। इससे स्पष्ट है कि घुसपैठिए किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं हैं। संसाधनों पर अधिकार नागरिकों का है, घुसपैठियों का नहीं है। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और सुदृढ़ कानून-व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध सख्त और निर्णायक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। सभी नगरीय निकायों को संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान कर सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

पहचान जरूर सुनिश्चित करें सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के नागरिकों से अपील की कि वे सतर्क रहें और घरेलू अथवा व्यवसायिक कार्यों में किसी भी व्यक्ति को नियोजित करने से पहले उसकी पहचान जरूर सुनिश्चित करें। उन्होंने लिखा कि प्रदेश की सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है क्योंकि सुरक्षा ही समृद्धि का आधार है।