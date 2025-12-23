Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsCM Yogi PAATI appeals to people regarding cold and cold wave in UP, also issues instructions to officials
UP में कंपकंपाती ठंड को लेकर सीएम योगी की पाती, प्रदेशवासियों से की ये अपील, अफसरों को भी निर्देश

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश में में कंपकंपाती ठंड और शीतलहरी को लेकर सीएम योगी ने पाती के जरिए  प्रदेशवासियों से अपील की है। सीएम योगी ने अपील की है कि जरूरतमंदों के प्रति संवेदनशील रुख अपनाते हुए उनकी मदद करें। इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश भी दिए।

Dec 23, 2025 03:23 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रदेश के नागरिकों से भीषण ठंड में जरूरतमंदों के प्रति संवेदनशील रुख अपनाते हुए उनकी मदद करने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी पाती के जरिए प्रदेशवासियों के नाम एक संदेश 'एक्स' पर साझा किया। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि उत्तर भारत में शीतलहर से बचाव के लिए सरकार पूरी संवेदनशीलता और तत्परता से कार्य कर रही है। अधिकारियों को मानवीय और अति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया गया है।''

मुख्यमंत्री ने लोगों को उनके नागरिक कर्तव्यों का ध्यान दिलाते हुए कहा कि एक नागरिक के नाते आप भी इस सद्प्रयास में भागीदार बन सकते हैं। अपने आसपास देखिए। घरों में कार्य करने वाले सहयोगी, स्वच्छाग्रही, चौकीदार या अन्य लोगों से एक बार अवश्य पूछें कि क्या उनके पास शीतलहर से बचाव का पर्याप्त प्रबंध है। योगी ने अपने पोस्ट में कहा मानवीय मूल्यों और संवेदना की परख ऐसे समय में ही होती है। परोपकार हमारी परंपरा है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय से सर्वोदय के दृढ़ संकल्प के साथ हम 'विकसित उत्तर प्रदेश' के लक्ष्य की ओर तीव्र गति से अग्रसर हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नगरीय निकायों एवं तहसीलों के माध्यम से जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र व कंबल वितरित किए जा रहे हैं।

सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है और कंपकंपाती ठंड में एक भी अभावग्रस्त व्यक्ति असहाय नहीं रहेगा। योगी ने कहा कि गौशालाओं में विशेष कंबल और अलाव का प्रबंध किया जा रहा है और इसके अलावा कोहरे में सुरक्षित यात्रा के लिए मार्गों पर अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं और जागरुकता अभियान भी जारी है।

रैन बसेरे को पूरी क्षमता के साथ संचालित

उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में शीत लहर से बचाव के लिए सरकार पूरी संवेदनशीलता और तत्परता से कार्य कर रही है, समस्त प्रदेश में रैन बसेरे को पूरी क्षमता के साथ संचालित किया जा रहा है। दूसरे स्थान से आए परीक्षार्थियों व रोगियों के परिजनों को भी यहां आश्रय मिल रहा है और सरकार के लिए हर व्यक्ति का जीवन अमूल्य है।

