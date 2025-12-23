UP में कंपकंपाती ठंड को लेकर सीएम योगी की पाती, प्रदेशवासियों से की ये अपील, अफसरों को भी निर्देश

संक्षेप: उत्तर प्रदेश में में कंपकंपाती ठंड और शीतलहरी को लेकर सीएम योगी ने पाती के जरिए प्रदेशवासियों से अपील की है। सीएम योगी ने अपील की है कि जरूरतमंदों के प्रति संवेदनशील रुख अपनाते हुए उनकी मदद करें। इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश भी दिए।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रदेश के नागरिकों से भीषण ठंड में जरूरतमंदों के प्रति संवेदनशील रुख अपनाते हुए उनकी मदद करने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी पाती के जरिए प्रदेशवासियों के नाम एक संदेश 'एक्स' पर साझा किया। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि उत्तर भारत में शीतलहर से बचाव के लिए सरकार पूरी संवेदनशीलता और तत्परता से कार्य कर रही है। अधिकारियों को मानवीय और अति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया गया है।''

मुख्यमंत्री ने लोगों को उनके नागरिक कर्तव्यों का ध्यान दिलाते हुए कहा कि एक नागरिक के नाते आप भी इस सद्प्रयास में भागीदार बन सकते हैं। अपने आसपास देखिए। घरों में कार्य करने वाले सहयोगी, स्वच्छाग्रही, चौकीदार या अन्य लोगों से एक बार अवश्य पूछें कि क्या उनके पास शीतलहर से बचाव का पर्याप्त प्रबंध है। योगी ने अपने पोस्ट में कहा मानवीय मूल्यों और संवेदना की परख ऐसे समय में ही होती है। परोपकार हमारी परंपरा है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय से सर्वोदय के दृढ़ संकल्प के साथ हम 'विकसित उत्तर प्रदेश' के लक्ष्य की ओर तीव्र गति से अग्रसर हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नगरीय निकायों एवं तहसीलों के माध्यम से जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र व कंबल वितरित किए जा रहे हैं।

सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है और कंपकंपाती ठंड में एक भी अभावग्रस्त व्यक्ति असहाय नहीं रहेगा। योगी ने कहा कि गौशालाओं में विशेष कंबल और अलाव का प्रबंध किया जा रहा है और इसके अलावा कोहरे में सुरक्षित यात्रा के लिए मार्गों पर अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं और जागरुकता अभियान भी जारी है।