सीएम योगी के आदेश से 12 वीं तक के स्कूल एक जनवरी तक बंद, बेसिक में इस दिन तक रहेगी छुट्टी

संक्षेप: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश से 29 दिसंबर से 1 जनवरी तक प्रदेश में सभी परिषदीय प्राथमिक विद्यालय से लेकर सहायता प्राप्त विद्यालय और सभी बोर्डों से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि शीतलहर के दौरान बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है।

यूपी में कड़ाके की ठंड और भीषण शीतलहर को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश से सभी बोर्डों (आईसीएसई, सीबीएसई और यूपी बोर्ड) के कक्षा 12वीं तक के स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि शीतलहर के दौरान बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री के इस आदेश के आधार पर अब 29 दिसंबर से 1 जनवरी तक प्रदेश में सभी परिषदीय प्राथमिक विद्यालय से लेकर सहायता प्राप्त विद्यालय एवं सभी बोर्डों से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। वहीं बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 31 दिसम्बर से 14 जनवरी तक शीतावकाश की तैयारी है। यानि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 15 जनवरी से ही पढ़ाई शुरू हो सकेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बता दें कि लखनऊ समेत कई जिलों के जिलाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के आदेश के बाद पृथक से भी स्कूलों के बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि परिषदीय विद्यालयों के लिए 15 दिन का शीतावकाश शैक्षिणक कैलेंडर में निर्धारित किया गया था। यह 31 दिसम्बर से 14 जनवरी तक होता है। संयोग से मकर संक्रांति का महापर्व भी हर साल 14 या 15 जनवरी को पड़ता है।

माना जाता है कि इस दिन से मौसम में बदलाव शुरू हो जाता है। इस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं जिसे उत्तरायण कहते हैं। इससे दिन लंबे होने लगते हैं और धीरे-धीरे सर्दी कम होती जाती है। यह कृषि के चक्र में बदलाव का भी प्रतीक है। यह पर्व सर्दी के दिनों के बीतने और हल्के गर्म दिनों की शुरुआत का संकेत लेकर आता है। इससे मौसम में बदलाव महसूस होने लगता है। मकर संक्रांति को पूर्वी उत्तर प्रदेश में खिचड़ी पर्व के रूप में भी मनाते हैं।