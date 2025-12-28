Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newscm yogi order schools up to class 12 will remain closed till 1st january know winter vacation dates in basic schools
सीएम योगी के आदेश से 12 वीं तक के स्कूल एक जनवरी तक बंद, बेसिक में इस दिन तक रहेगी छुट्टी

सीएम योगी के आदेश से 12 वीं तक के स्कूल एक जनवरी तक बंद, बेसिक में इस दिन तक रहेगी छुट्टी

संक्षेप:

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश से 29 दिसंबर से 1 जनवरी तक प्रदेश में सभी परिषदीय प्राथमिक विद्यालय से लेकर सहायता प्राप्त विद्यालय और सभी बोर्डों से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि शीतलहर के दौरान बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है।

Dec 28, 2025 11:55 pm ISTAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान, संवाददाता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

यूपी में कड़ाके की ठंड और भीषण शीतलहर को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश से सभी बोर्डों (आईसीएसई, सीबीएसई और यूपी बोर्ड) के कक्षा 12वीं तक के स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि शीतलहर के दौरान बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री के इस आदेश के आधार पर अब 29 दिसंबर से 1 जनवरी तक प्रदेश में सभी परिषदीय प्राथमिक विद्यालय से लेकर सहायता प्राप्त विद्यालय एवं सभी बोर्डों से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। वहीं बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 31 दिसम्बर से 14 जनवरी तक शीतावकाश की तैयारी है। यानि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 15 जनवरी से ही पढ़ाई शुरू हो सकेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बता दें कि लखनऊ समेत कई जिलों के जिलाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के आदेश के बाद पृथक से भी स्कूलों के बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि परिषदीय विद्यालयों के लिए 15 दिन का शीतावकाश शैक्षिणक कैलेंडर में निर्धारित किया गया था। यह 31 दिसम्बर से 14 जनवरी तक होता है। संयोग से मकर संक्रांति का महापर्व भी हर साल 14 या 15 जनवरी को पड़ता है।

ये भी पढ़ें:शीतलहर के बीच स्कूलों को लेकर ऐक्शन मोड में योगी, सभी जिलों के DM को दिया आदेश

माना जाता है कि इस दिन से मौसम में बदलाव शुरू हो जाता है। इस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं जिसे उत्तरायण कहते हैं। इससे दिन लंबे होने लगते हैं और धीरे-धीरे सर्दी कम होती जाती है। यह कृषि के चक्र में बदलाव का भी प्रतीक है। यह पर्व सर्दी के दिनों के बीतने और हल्के गर्म दिनों की शुरुआत का संकेत लेकर आता है। इससे मौसम में बदलाव महसूस होने लगता है। मकर संक्रांति को पूर्वी उत्तर प्रदेश में खिचड़ी पर्व के रूप में भी मनाते हैं।

ये भी पढ़ें:यूपी के स्कूलों में 15 दिन की छुट्टी की तैयारी, टीचरों को दो दिन का अल्टीमेटम

मैदान में उतरें अफसर, सुनिश्चित करें व्यवस्थाएं

सीएम योगी आदित्यनाथ ने शासन और प्रशासन के आला अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे खुद क्षेत्रों में घूमें और जमीनी हकीकत का जायजा लें। उन्होंने कहा कि भीषण ठंड को देखते हुए हर जिले के सार्वजनिक स्थलों पर अलाव और कंबलों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि कोई खुले में न सोए। सीएम ने रैन बसेरों के संचालन को लेकर अधिकारियों को विशेष हिदायत दी है। कहा है कि सभी रैन बसेरों में बिछौने, कंबल और साफ-सफाई समेत सभी आवश्यक सुविधाएं पुख्ता की जाएं। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जरूरतमंदों को समय पर राहत सामग्री और आश्रय प्राप्त हो।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Up Latest News Basic Education Department UP अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |