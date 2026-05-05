प्रोफेसर नहीं लिख सकते, गले में टांग सकते हैं; सीएम योगी ने अब रवि किशन की मानद PhD पर चुटकी ली

सीएम योगी ने रवि किशन को मिली पीएचडी की मानद डिग्री को लेकर हल्के-फुल्के अंदाज में उनकी चुटकी ली। गोरखपुर में आयोजित शिक्षा मित्र सम्मान समारोह के दौरान मंच पर सीएम योगी ने जब रवि किशन को लेकर मुस्कुराते हुए पीएचडी मानद उपाधि की बात की तो सभागार ठहाकों से गूंज उठा।

UP News : सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर सांसद रवि किशन की चुटकी ली है। गोरखपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम ने रवि किशन को मिली पीएचडी की मानद डिग्री को लेकर हल्के-फुल्के अंदाज में उनकी चुटकी ली। गोरखपुर के रामगढ़ताल स्थित बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में आयोजित शिक्षा मित्र सम्मान समारोह के दौरान मंच पर सीएम योगी ने जब रवि किशन को लेकर मुस्कुराते हुए पीएचडी मानद उपाधि की बात की तो सभागार ठहाकों से गूंज उठा। सांसद रवि किशन भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए।

सीएम योगी ने कहा- ‘रवि किशन उनसे कह रहे थे कि आपने मुझे बधाई नहीं दी। इस पर मैंने पूछा किस बात की बधाई। तब रवि किशन ने कहा कि उन्हें पीएचडी की उपाधि मिली है। इस पर मैंने कहा किभाई वह मानद उपाधि है। तब रवि किशन ने कहा कि मैं प्रोफेसर लिखूंगा। मैंने कहा कि आप प्रोफेसर नहीं लिख सकते। उस डिग्री को लेकर जाएंगे तो उसके नाम पर नौकरी भी नहीं मिलेगी। आप उसे गले में टांग सकते हैं। कहीं जाएं तो अपने साथ लटका के जाइए।’ सीएम योगी ने आगे कहा-‘रवि किशन ने कहा कि मैं डॉक्टर लिखूंगा तो मैंने उनसे कहा कि आप डॉक्टर भी नहीं लिख सकते। अगर, रवि किशन ऐसे डॉक्टर बनकर कहीं उपचार करने चले गए तो क्या होगा। मानद उपाधि उपाधि मिली है, उसके लिए मैं बधाई देता हूं।’

भोपाल में चार मई को मिली थी मानद उपाधि बता दें कि भाजपा सांसद रवि किशन को चार मई को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एलएनसीटी विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी। मानद उपाधि मिलने के बाद गोरखपुर पहुंचने पर रवि किशन का स्वागत किया गया। इस बारे में रवि किशन ने चार मई को सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि एलएनसीटी यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त होने के उपरांत गोरखपुर आगमन पर एम्स गोरखपुर में निदेशक डॉ मेजर जनरल विभा दत्ता और सम्मानित डॉक्टर्स द्वारा स्वागत किया गया। गोरखपुर की पावन धरती का स्नेह और सम्मान प्राप्त होना अत्यंत भावुक और गर्व का विषय है। इस दौरान रवि किशन ने सभी चिकित्सकों एवं उपस्थित जनों का हृदय से आभार व्यक्त किया।

रवि किशन की चुटकी लेने का मौका नहीं छोड़ते सीएम बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ इसके पहले भी कई बार सांसद रवि किशन की चुटकी लेते देखे गए हैं। सीएम योगी और सांसद रवि किशन जब कभी साथ होते हैं तो सीएम योगी उनकी चुटकी लेने का मौका नहीं छोड़ते। रवि किशन भी इसका भरपूर आनंद लेते हैं और इसी बहाने राजनीति की गूढ़ बातों के बीच थोड़ी देर के लिए माहौल हंसी-खुशी वाला हो जाता है।