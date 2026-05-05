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प्रोफेसर नहीं लिख सकते, गले में टांग सकते हैं; सीएम योगी ने अब रवि किशन की मानद PhD पर चुटकी ली

May 05, 2026 05:36 pm ISTAjay Singh संवाददाता, गोरखपुर
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सीएम योगी ने रवि किशन को मिली पीएचडी की मानद डिग्री को लेकर हल्के-फुल्के अंदाज में उनकी चुटकी ली। गोरखपुर में आयोजित शिक्षा मित्र सम्मान समारोह के दौरान मंच पर सीएम योगी ने जब रवि किशन को लेकर मुस्कुराते हुए पीएचडी मानद उपाधि की बात की तो सभागार ठहाकों से गूंज उठा।

प्रोफेसर नहीं लिख सकते, गले में टांग सकते हैं; सीएम योगी ने अब रवि किशन की मानद PhD पर चुटकी ली

UP News : सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर सांसद रवि किशन की चुटकी ली है। गोरखपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम ने रवि किशन को मिली पीएचडी की मानद डिग्री को लेकर हल्के-फुल्के अंदाज में उनकी चुटकी ली। गोरखपुर के रामगढ़ताल स्थित बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में आयोजित शिक्षा मित्र सम्मान समारोह के दौरान मंच पर सीएम योगी ने जब रवि किशन को लेकर मुस्कुराते हुए पीएचडी मानद उपाधि की बात की तो सभागार ठहाकों से गूंज उठा। सांसद रवि किशन भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए।

सीएम योगी ने कहा- ‘रवि किशन उनसे कह रहे थे कि आपने मुझे बधाई नहीं दी। इस पर मैंने पूछा किस बात की बधाई। तब रवि किशन ने कहा कि उन्हें पीएचडी की उपाधि मिली है। इस पर मैंने कहा किभाई वह मानद उपाधि है। तब रवि किशन ने कहा कि मैं प्रोफेसर लिखूंगा। मैंने कहा कि आप प्रोफेसर नहीं लिख सकते। उस डिग्री को लेकर जाएंगे तो उसके नाम पर नौकरी भी नहीं मिलेगी। आप उसे गले में टांग सकते हैं। कहीं जाएं तो अपने साथ लटका के जाइए।’ सीएम योगी ने आगे कहा-‘रवि किशन ने कहा कि मैं डॉक्टर लिखूंगा तो मैंने उनसे कहा कि आप डॉक्टर भी नहीं लिख सकते। अगर, रवि किशन ऐसे डॉक्टर बनकर कहीं उपचार करने चले गए तो क्या होगा। मानद उपाधि उपाधि मिली है, उसके लिए मैं बधाई देता हूं।’

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भोपाल में चार मई को मिली थी मानद उपाधि

बता दें कि भाजपा सांसद रवि किशन को चार मई को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एलएनसीटी विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी। मानद उपाधि मिलने के बाद गोरखपुर पहुंचने पर रवि किशन का स्वागत किया गया। इस बारे में रवि किशन ने चार मई को सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि एलएनसीटी यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त होने के उपरांत गोरखपुर आगमन पर एम्स गोरखपुर में निदेशक डॉ मेजर जनरल विभा दत्ता और सम्मानित डॉक्टर्स द्वारा स्वागत किया गया। गोरखपुर की पावन धरती का स्नेह और सम्मान प्राप्त होना अत्यंत भावुक और गर्व का विषय है। इस दौरान रवि किशन ने सभी चिकित्सकों एवं उपस्थित जनों का हृदय से आभार व्यक्त किया।

रवि किशन की चुटकी लेने का मौका नहीं छोड़ते सीएम

बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ इसके पहले भी कई बार सांसद रवि किशन की चुटकी लेते देखे गए हैं। सीएम योगी और सांसद रवि किशन जब कभी साथ होते हैं तो सीएम योगी उनकी चुटकी लेने का मौका नहीं छोड़ते। रवि किशन भी इसका भरपूर आनंद लेते हैं और इसी बहाने राजनीति की गूढ़ बातों के बीच थोड़ी देर के लिए माहौल हंसी-खुशी वाला हो जाता है।

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कार्यक्रम में सीएम योगी ने शिक्षा मित्रों से की ये अपील

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिक्षामित्रों का आह्वान किया कि जुलाई के पहले सप्ताह में स्कूल खुलते ही ‘स्कूल चलो’ अभियान तेज करें। हर बच्चा स्कूल पहुंचना चाहिए। शिक्षक आधा घंटा पहले स्कूल पहुंचें, 25-25 घरों में जाकर अभिभावकों से बात करें। बच्चों को प्यार से पढ़ाएं, कभी मारपीट न करें। अच्छी कहानियां, कविताएं और उदाहरण देकर उन्हें प्रेरित कीजिए। अभिभावकों को भी जागरूक करें कि दी गई यूनिफॉर्म, स्वेटर आदि का सही उपयोग हो। परिवार की खींचतान स्कूल तक नहीं लाइए।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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