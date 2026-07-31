माफिया को मिट्टी में मिलाने का संकल्प पूरा, अब संरक्षण देने…, मुख्तार अंसारी के इलाके में योगी की हुंकार
मुख्तार अंसारी के इलाके गाजीपुर के मुहम्मदाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि माफिया को मिट्टी में मिलाने का संकल्प पूरा किया है। अपराधियों माफिया को संरक्षण देने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को एक बार फिर साफ किया कि जेल या जहन्नुम ही अपराधियों का ठिकाना है। कहा कि माफिया को मिट्टी में मिलाने का संकल्प पूरा किया है। अब अपराधियों या माफिया को संरक्षण देने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।वह मुख्तार अंसारी के इलाके गाजीपुर के मुहम्मदाबाद में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बिना नाम लिए मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी पर भी निशाना साधा। कहा कि यहां के सांसद को विकास से कोई मतलब नहीं है, बल्कि वे अवैध शस्त्र लाइसेंस बनवाने में व्यस्त हैं। मुख्यमंत्री ने जनता से योग्य विधायक और सांसद चुनने की अपील की। युवाओं से अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाकर प्रदेश के विकास में भागीदारी निभाने का आह्वान किया।
मुहम्मदाबाद स्थित नवीन कृषि मंडी में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री ने जिले की सातों विधानसभा क्षेत्रों के लिए 692 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और सांकेतिक चेक बांटा। मुख्यमंत्री ने सपा पर एक के बाद एक जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में त्योहारों के दौरान उपद्रव होते थे और नौकरियों में वसूली की जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता।
कहा कि आज जो लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, वह हथियार लहराने वाले माफिया के आगे नाक रगड़ते थे। उनकी कब्र पर जाकर फातिया पढ़ते हैं। अब सरकार ने कहा कि माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे तो माफिया मिट्टी में गए हैं। अब कोई गरीब का बेटा किसी कस्बे में रामलीला का आयोजन कर रहा होगा तो कोई असलहा लहराकर दहशत नहीं फैला सकेगा। उसे मालूम है कि ऐसा किया तो मिट्टी में मिलना पड़ेगा।
माफिया किसी की नहीं होता, सभी का खून चूसता
मुख्यमंत्री ने कहा कि गाजीपुर ऋषि-मुनियों की पावन धरती है और यह जनपद शुरू से ही राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने इसकी गौरवशाली पहचान पर संकट खड़ा किया और विदेशी आक्रांताओं का महिमामंडन किया। गाजीपु को लहुरी काशी भी कहा जाता है। ऐसे जनपद में माफिया का पनपना शोभा नहीं देता है। कुछ लोगों तो तत्कालिक लाभ हुआ होगा लेकिन माफिया किसी का नहीं होता, वह सबका खून चूसता है। माफिया केवल गरीबों का शोषण करते हैं और व्यापारियों में भय और दहशत की स्थिति पैदा करते हैं।
पूर्वांचल के विकास को मिली गति
सीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने गाजीपुर सहित पूरे पूर्वांचल के विकास को नई गति दी है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को चंदौली और वाराणसी से जोड़ते हुए सोनभद्र तक विस्तारित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने एक्सप्रेस-वे निर्माण के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया था।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।