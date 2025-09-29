cm yogi moved by plea of mother of cancer strocken son gets him admitted to hospital immediately योगी के जनता दर्शन से सीधे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, एक मां की गुहार पर द्रवित हुए मुख्यमंत्री, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
योगी के जनता दर्शन से सीधे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, एक मां की गुहार पर द्रवित हुए मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ में जनता दर्शन का आयोजन किया। इस दौरान कैंसर पीड़ित बेटे की गुहार लेकर एक मां भी सीएम योगी से मिलने पहुंची। मां की बातें सुन सीएम योगी द्रवित हो गए और तत्काल कैंसर पीड़ित युवक को अस्पताल में भर्ती के लिए भिजवाया।

Yogesh Yadav लखनऊ भाषाMon, 29 Sep 2025 04:53 PM
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, सोमवार को एक कैंसर पीड़ित बेटे की बूढ़ी माँ ने अपनी तकलीफ़ बताई जिसे सुन कर योगी आदित्यनाथ द्रवित हो गए और तत्काल बेटे को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। मौका था 'जनता दर्शन' का जहां योगी आदित्यनाथ पीड़ितों की फरियाद सुन रहे थे। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सोमवार सुबह 'जनता दर्शन' के दौरान प्रदेश के 50 से अधिक पीड़ित पहुंचे। मुख्यमंत्री एक-एक करके सभी के पास पहुंचे, उनके प्रार्थना पत्र लिये और अफसरों को तत्काल उचित निराकरण का निर्देश दिया।

इसी बीच कानपुर के रायपुरवा की करीब 64 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने मुख्यमंत्री से कहा कि उसके जवान बेटे को कैंसर हो गया है और निर्धनता की वजह से वह उसका इलाज नहीं करा पा रही है। महिला ने बताया कि उसके पास आयुष्मान कार्ड भी नहीं है। महिला ने मुख्यमंत्री से आर्थिक मदद का अनुरोध किया। बुजुर्ग महिला की यह बात सुन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल उसके बेटे को कल्याण सिंह कैंसर सुपर स्पेशियलिटी इंस्टीट्यूट भिजवाने और उपचार प्रारंभ कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 'जनता दर्शन' से सीधे उसे अस्पताल भेज दिया गया जहां उसकी जांच प्रारंभ हो गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर सेवा, नारायण सेवा को अंगीकृत कर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी प्रदेशवासियों के चेहरे पर खुशी लाना सरकार का उद्देश्य है। इसे लेकर ही सरकार नियमित रूप से कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इलाज के लिए किसी भी पीड़ित ने स्वयं, जनप्रतिनिधि या किसी भी माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाई है, उसे सहायता उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा ''हमारी सरकार हर पीड़ित के साथ है।''

'जनता दर्शन' में लखनऊ से आए व्यक्ति ने अवैध निर्माण की शिकायत की। वहीं साइबर फ्रॉड से जुड़े मामले में कार्रवाई न होने की शिकायत लेकर नोएडा के पीड़ित ने अपनी बात रखी। इलाज के लिए आर्थिक सहायता, पुलिस, प्रशासन, राजस्व, बिजली आदि से जुड़े मामले भी लोगों ने रखे।

