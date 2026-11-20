योगी की मां को राष्ट्रमाता का गौरव मिले; रामकथा के मंच से बाबा रामदेव ने उठाई मांग
गोंडा में श्रीराम कथा के मंच से बाबा रामदेव ने सीएम योगी की मां सावित्री देवी को ‘राष्ट्रमाता’ का गौरव देने की मांग की। उन्होंने कहा कि सावित्री देवी ने योगी जैसे यशस्वी पुत्र को जन्म दिया। निधन की सूचना मिलने पर योगी कार्यक्रम छोड़ ऋषिकेश रवाना हो गए।
जयप्रभा ग्राम (गोंडा), संवाददाता: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी के निधन पर देशभर से शोक संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। इस बीच गोंडा में आयोजित नौ दिवसीय श्रीराम कथा के मंच से योगगुरु बाबा रामदेव ने माता सावित्री देवी को राष्ट्रमाता का गौरव दिए जाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि सावित्री देवी ने योगी आदित्यनाथ जैसे यशस्वी पुत्र को जन्म दिया है। दरअसल, गोंडा में शुक्रवार को आयोजित श्रीराम कथा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शामिल होना था। लेकिन गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें अपनी मां के निधन की सूचना मिली। इसके बाद वह कार्यक्रम छोड़कर उत्तराखंड के ऋषिकेश के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में नहीं पहुंचने के बीच रामकथा के मंच से उनकी मां को श्रद्धांजलि दी गई।
योगी की मां को राष्ट्रमाता का गौरव मिले- रामदेव
इस दौरान बाबा रामदेव ने शांति पाठ कराया और उपस्थित लोगों से माता सावित्री देवी के सम्मान में खड़े होकर शोक व्यक्त करने की अपील की। इसके बाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने खड़े होकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। बाबा रामदेव ने कहा कि माता सावित्री देवी ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है, जो उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने मंच से मांग की कि उन्हें राष्ट्रमाता का गौरव मिलना चाहिए। रामकथा में मौजूद परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के स्वामी चिदानंद सरस्वती मुनि ने भी माता सावित्री देवी के निधन पर शोक जताया।
योगी सनातन का गौरव हैं- स्वामी चिदानंद
उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ सनातन संस्कृति के गौरव हैं। उनकी मां ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, जिसने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में काम किया है। स्वामी चिदानंद सरस्वती ने योगी सरकार के शासन और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने अतीक जैसे व्यक्ति को अतीत बना दिया और मुख्तार जैसे लोगों को परलोक पहुंचा दिया। उन्होंने माता सावित्री देवी को श्रद्धांजलि देते हुए शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। रामकथा के मंच से दोनों संतों ने माता सावित्री देवी के व्यक्तित्व और उनके पुत्र योगी आदित्यनाथ का जिक्र करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
पैतृक गांव में हुआ योगी की मां का निधन
आपको बता दें सीएम योगी की मां सावित्री देवी के निधन से परिवार और पैतृक गांव पंचूर में शोक का माहौल है। 91 वर्षीय सावित्री देवी का शुक्रवार सुबह उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर ब्लॉक स्थित पैतृक गांव पंचूर में निधन हो गया था। मां के निधन की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार शाम अपने पैतृक गांव पहुंच गए। सावित्री देवी के निधन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। सभी ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं जताई हैं।