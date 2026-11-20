गोंडा में श्रीराम कथा के मंच से बाबा रामदेव ने सीएम योगी की मां सावित्री देवी को ‘राष्ट्रमाता’ का गौरव देने की मांग की। उन्होंने कहा कि सावित्री देवी ने योगी जैसे यशस्वी पुत्र को जन्म दिया। निधन की सूचना मिलने पर योगी कार्यक्रम छोड़ ऋषिकेश रवाना हो गए।

जयप्रभा ग्राम (गोंडा), संवाददाता: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी के निधन पर देशभर से शोक संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। इस बीच गोंडा में आयोजित नौ दिवसीय श्रीराम कथा के मंच से योगगुरु बाबा रामदेव ने माता सावित्री देवी को राष्ट्रमाता का गौरव दिए जाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि सावित्री देवी ने योगी आदित्यनाथ जैसे यशस्वी पुत्र को जन्म दिया है। दरअसल, गोंडा में शुक्रवार को आयोजित श्रीराम कथा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शामिल होना था। लेकिन गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें अपनी मां के निधन की सूचना मिली। इसके बाद वह कार्यक्रम छोड़कर उत्तराखंड के ऋषिकेश के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में नहीं पहुंचने के बीच रामकथा के मंच से उनकी मां को श्रद्धांजलि दी गई।

योगी की मां को राष्ट्रमाता का गौरव मिले- रामदेव इस दौरान बाबा रामदेव ने शांति पाठ कराया और उपस्थित लोगों से माता सावित्री देवी के सम्मान में खड़े होकर शोक व्यक्त करने की अपील की। इसके बाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने खड़े होकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। बाबा रामदेव ने कहा कि माता सावित्री देवी ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है, जो उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने मंच से मांग की कि उन्हें राष्ट्रमाता का गौरव मिलना चाहिए। रामकथा में मौजूद परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के स्वामी चिदानंद सरस्वती मुनि ने भी माता सावित्री देवी के निधन पर शोक जताया।