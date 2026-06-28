'बार-बार अयोध्या जाकर चोरी की निगरानी कर रहे थे CM? अखिलेश यादव का बड़ा हमला

समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने राम मंदिर ‘चंदा चोरी’ से लेकर पेपर लीक तक सरकार को घेरा। साथ ही उन्होंने चंदा चोरी वाले कांड को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी गंभीर आरोप लगाए।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को कथित राम मंदिर दान घोटाला मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री की अयोध्या की बार-बार होने वाली यात्राओं के बावजूद मंदिर परिसर में कथित गड़बड़ियां कैसे होती रहीं?

न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि SIT (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) की रिपोर्ट में खुद यह बात सामने आई है कि CCTV फुटेज से छेड़छाड़ की गई थी।

उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "क्या मुख्यमंत्री अयोध्या सबसे ज्यादा बार जाने का रिकॉर्ड इसलिए बना रहे थे ताकि वहां हो रही चोरी की निगरानी कर सकें? आखिर इतनी बार अयोध्या जाने के बाद भी उन्हें मंदिर परिसर में क्या चल रहा था, इसकी जानकारी कैसे नहीं हुई?"

'अयोध्या का विकास उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा' अखिलेश यादव ने अयोध्या में हुए विकास कार्यों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दुनिया भर से श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या आते हैं, इसलिए वहां विश्वस्तरीय सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था।

उन्होंने कहा, "अयोध्या में जितना विकास होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ। इतनी बड़ी धार्मिक नगरी में आने वाले श्रद्धालुओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलनी चाहिए।"

चंपत राय और अनिल मिश्रा ने दिया इस्तीफा अखिलेश यादव की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित राम मंदिर दान गबन मामले में नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

8 आरोपी न्यायिक हिरासत में वहीं, अयोध्या की एक अदालत ने शुक्रवार को कथित राम मंदिर दान गबन मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों को 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में अविनाश शुक्ला, अंकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडेय, रामाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रामाशंकर उर्फ टिन्नू शामिल हैं।

पेपर लीक को लेकर भी सरकार पर साधा निशाना अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि पेपर लीक की घटनाएं लगातार हो रही हैं और इसका सबसे ज्यादा नुकसान छात्रों को उठाना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा, "इस सरकार में यह कोई नई बात नहीं है। शिक्षा, परीक्षाएं और पेपर लीक अब आम बात बन गई है। सरकार अपनी गलतियों से सीख नहीं लेती और इसकी कीमत छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को चुकानी पड़ती है।"

'पेपर लीक होगा तो रोजगार कौन देगा?' सपा प्रमुख ने सरकार के 'विकसित भारत' के दावे पर भी सवाल उठाया।

उन्होंने कहा, "सरकार विकसित भारत की बात करती है, लेकिन अगर ऐसे ही पेपर लीक होते रहेंगे तो युवाओं को रोजगार कौन देगा? यह बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए।"

'जब तक BJP सरकार रहेगी, पेपर लीक नहीं रुकेगा' अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि देश में बार-बार होने वाले पेपर लीक के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है।