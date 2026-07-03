महंत नृत्य गोपाल को देखने पहुंचे योगी, हेल्थ अपडेट लिया; ICU में हैं राम मंदिर ट्रस्ट प्रमुख

सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। महंत आईसीयू में भर्ती हैं और डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष और मणिरामदास छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास का हालचाल जानने के लिए शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल पहुंचकर उनसे मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने अस्पताल में भर्ती महंत का हालचाल जाना और उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए कहा कि प्रभु श्रीराम की कृपा से उन्हें जल्द पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो।महंत नृत्य गोपाल दास का उपचार इन दिनों मेदांता अस्पताल में चल रहा है।

29 जून को मेदांता में हुए थे भर्ती जानकारी के मुताबिक उन्हें अचेत अवस्था में अस्पताल लाया गया था। जांच में उन्हें सांस लेने में तकलीफ और मूत्र मार्ग संक्रमण (यूटीआई) की पुष्टि हुई। फिलहाल उन्हें आईसीयू में भर्ती कर क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉ. दिलीप और उनकी टीम की निगरानी में रखा गया है। चिकित्सकों के अनुसार उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। इससे पहले जनवरी में भी उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस समय भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अस्पताल पहुंचे थे और डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेकर शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की थी। उपचार के बाद वह स्वस्थ होकर अस्पताल से लौट आए थे।

राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख संतों में गिनती महंत नृत्य गोपाल दास राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख संतों में गिने जाते हैं। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन के शुरुआती दौर से ही सक्रिय भूमिका निभाई और अपना पूरा जीवन मंदिर निर्माण के लिए समर्पित किया। वर्ष 1986 में वह राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के उपाध्यक्ष बने और बाद में राम जन्मभूमि न्यास का नेतृत्व भी संभाला। वर्तमान में वे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। भूमि पूजन से लेकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक सभी प्रमुख आयोजनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण उन्हें पहले भी कई बार इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है।