वर्दी, मोटरसाइकिल और मोबाइल सिम भत्ता, यूपी पुलिस को लेकर सीएम योगी ने की तीन बड़ी घोषणाएं
पुलिस स्मृति दिवस पर लखनऊ पुलिस लाइन पहुंचे सीएम योगी ने पुलिस को लेकर तीन बड़ी घोषणाएं की है। सीएम योगी ने मोबाइल, वर्दी और मोटर साइकिल भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है।
CM Yogi Announcment: पुलिस स्मृति दिवस पर लखनऊ पुलिस लाइन पहुंचे सीएम योगी ने पुलिस कर्मियों को लेकर तीन बड़ी घोषणाएं की। सीएम योगी ने पीपीएस अफसरों की वर्दी, मोटरसाइकिल, मोबाइल सिम भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया। सीएम योगी ने पीपीएस अफसरों की वर्दी भत्ता बढ़ाया है। पीपीएस अफसरों को अब 6400 की जगह 15 हजार रुपये वर्दी भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा सीएम योगी ने फील्ड में रहने वाले उपनिरीक्षक और निरीक्षक के लिए मोटरसाइकिल भत्ता भी बढ़ा दिया है। इन्हें अब 1000 मोटरसाइकिल का भत्ता दिया जाएगा।
सीएम योगी ने मुख्य आरक्षी और सिपाही को मोबाइल सिम का भत्ता दो हजार से बढ़ाकर ढाई हजार रुपये कर दिया गया है। सीएम योगी ने की इन तीन घोषणों से पुलिसकर्मियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। पुलिस भर्ती को लेकर सीएम योगी ने कहा, पहले पुलिस के हजारों पद खाली पड़े थे। हमने पुलिस कर्मियों को बेहतर संसाधन दिए। हमने प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाई। बिना भेदभाव के 2 लाख से अधिक भर्तियां की हैं। अब यूपी पुलिस में 45 हजार महिला पुलिसकर्मी है, जो पहले 10 हजार थी।
विपक्ष पर बरसे सीएम योगी
सीएम योगी ने 2017 से पहले की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। विपक्ष पर हमलावर हुए सीएम योगी ने कहा, 'नए उत्तर प्रदेश' में कानून से ऊपर कोई नहीं है। 2017 से पहले यूपी में माफिया राज था। पुलिस को अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने की मिली स्वतंत्रता के कारण प्रदेश 'उपद्रव से उत्सव का प्रदेश' बन पाया है। सीएम योगी ने कहा, आज अपराधियों को पता है कि यूपी में उसका आखिरी ठिकाना कहां है। सीएम योगी ने कहा, एक समय वह भी था, जब अपराधी को छूते ही सत्ता के फोन आने लगते थे। अपराधी पुलिस की खुली जीप में बैठकर ऑटोमैटिक राइफल लहराते थे। जो पुलिस मुठभेड़ पर सवाल खड़ा करते है, ये वही लोग है जो माफिया की मौत पर मातम मनाते है।
थानों पर बैठते थे इंस्पेक्टर आदेश कहीं और से आता था
पहले थानों की कुर्सी पर इंस्पेक्टर बैठता था पर फैसला कहीं और से आता है। सीएम योगी ने इस दौरान मथुरा के जौहार बाग कांड का भी जिक्र किया। सीएम योगी ने कहा, 2017 में जब भाजपा सरकार आई तो पुलिस से एक ही बात कही थी कि अपराधियों के प्रति जीरो टालरेंस की नीति होंगी। यूपी अब उपद्रव प्रदेश से उत्सव प्रदेश बन चुका है। अपराधियों पर कार्रवाई को लेकर सीएम योगी बोले-एटीएस ने घुसपैठियों की कमर थोड़ी है। पूर्ववर्ती सरकार ने पीएसी की कंपनिया खत्म करने का पाप किया। उनका चरित्र देखिये कैसे भी सत्ता पानी है। उन्होंने कहा, अंग्रेजों का पुलिस एक्ट दमन के लिए बनाया गया था। आज दमन कारी कानूनों को समाप्त किया गया है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।