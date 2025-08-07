कल्किधाम को लेकर CM योगी ने की बड़ी घोषणा, 14 साल बाद संभल को मिली जिला मुख्यालय की सौगात

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बहजोई में विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की ऐतिहासिक आधारशिला रखते हुए संभल को लेकर बड़ी घोषणा कर दी।

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बहजोई में विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की ऐतिहासिक आधारशिला रखते हुए संभल को लेकर बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने कहा, जब काशी और अयोध्या अपने गौरव को फिर से हासिल कर सकते हैं, तो सम्भल क्यों नहीं? इसी संकल्प के साथ उन्होंने सम्भल को 14 वर्षों बाद जिला मुख्यालय का तोहफा देते हुए 659 करोड़ रुपये की 222 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही सम्भल को मुख्यालय से बेहतर जोड़ने के लिए फोरलेन सड़क निर्माण की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने सम्भल को भगवान कल्कि के अवतरण की पावन भूमि बताते हुए इसे 'कल्कि धाम' के रूप में विकसित करने का ऐलान किया। उन्होंने मंच से स्पष्ट चेतावनी दी, जो लोग सम्भल को दंगे की आग में झोंकते थे, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।

संभल हिंसा के बाद वहां यह मुख्यमंत्री की पहली यात्रा थी। उन्होंने बहजोई में नवीन पुलिस लाइन का निरीक्षण, फिर पूजन-अर्चन के साथ जिला मुख्यालय का शिलान्यास किया। इसके बाद बहजोई के ग्राम फतेहपुर शरीफ नगर में हुई जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि संभल का उल्लेख श्रीमद्भागवत, स्कंद पुराण और विष्णु पुराण जैसे शास्त्रों में भगवान विष्णु के अंतिम अवतार की स्थली के रूप में हुआ है। अब यह क्षेत्र विश्व मंच पर अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान स्थापित करेगा।

आगे कहा कि जैसे काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या में श्रीराम मंदिर ने भारत की आस्था को पुनर्स्थापित किया है, वैसे ही सम्भल में भी तीर्थों, कूपों और परिक्रमा मार्गों का पुनरुद्धार होगा। हम विकास को विरासत से जोड़ रहे हैं। सम्भल अब 'कल्कि धाम' के रूप में पहचाना जाएगा। उन्होंने बाद में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक, प्रदर्शनी और पुरातात्विक अवशेषों का अवलोकन भी किया। रिमोट के ज़रिए उन्होंने 659 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी और 'संभल संवाद' मोबाइल एप का भी शुभारंभ किया।

14 साल बाद मिला मुख्यालय, एक जगह मिलेंगी सभी सेवाएं मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि बहजोई में 80 एकड़ भूमि पर एकीकृत (इंटीग्रेटेड) जिला कार्यालय परिसर बनेगा, जहां राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस और अन्य विभागों की सेवाएं एक छत के नीचे उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि 288 करोड़ रुपये की लागत से पुलिस लाइन के निर्माण को पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है।

रक्षाबंधन पर महिलाओं को सहयात्री संग फ्री बस सेवा रक्षाबंधन पर महिलाओं को बड़ी सौगात देते हुए सीएम ने घोषणा की कि 8, 9 और 10 अगस्त को रोडवेज और नगर बसों में महिलाएं एक सहयात्री के साथ मुफ्त यात्रा कर सकेंगी।