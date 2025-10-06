सफाई कर्मियों को लेकर सीएम योगी ने कर दी बड़ी घोषणा, खाते में आएंगे 16 से 20 हजार रुपये

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सफाईकर्मियों को लेकर सोमवार को बड़ी घोषणा कर दी। वाल्मीकि जयंती की पूर्व संध्या पर सीएम योगी ने कहा कि कोई भी सफाईकर्मियों का शोषण नहीं कर पाएगा और जल्द ही उनके खाते में 16 से 20 हजार रुपये भेजे जाएंगे।

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सफाईकर्मियों को लेकर सोमवार को बड़ी घोषणा कर दी। वाल्मीकि जयंती की पूर्व संध्या पर सीएम योगी ने कहा कि कोई भी सफाईकर्मियों का शोषण नहीं कर पाएगा और जल्द ही उनके खाते में 16 से 20 हजार रुपये भेजे जाएंगे। योगी सोमवार को यहां पिपलानी कटरा में ‘स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह’ में शामिल हुए। उन्होंने 'स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा' के अंतर्गत उत्कृष्ट योगदान करने वाले स्वच्छता मित्रों का सम्मान किया और स्वच्छता किट वितरित किया। योगी ने सफाईमित्रों पर पुष्पवर्षा भी की। उन्होंने कहा कि सात अक्टूबर को भगवान वाल्मीकि जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

योगी ने कहा, 'भगवान वाल्मीकि भारत की ऋषि परंपरा, सनातन धर्म के भाग्य विधाता हैं। वह हम सभी के रोम-रोम और श्वांस-श्वांस में भगवान राम का वास कराने वाले त्रिकालदर्शी ऋषि भी हैं।' उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि दुनिया के पहले सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य को रचने वाले आदिकवि भी हैं। योगी ने कहा कि कुछ ही दिनों के अंदर स्वच्छताकर्मियों के बैंक खातों में सीधे 16 से 20 हजार रुपये भेजे जाएंगे और कोई उनका शोषण नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार सफाईकर्मियों व स्वच्छता मित्रों को पांच लाख रुपये के आयुष्मान भारत कार्ड की स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध कराने जा रही ही।