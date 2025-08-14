जिन्होंने रात में बेखौफ बस्तियां लूटीं, विधानसभा में शायराना अंदाज में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी

यूपी विधानसभा में शायराना अंदाज में सीएम योगी विपक्ष पर बरसे। सीएम योगी ने कहा कि बड़ा हसीन है उनकी जुबान का जादू, आग लगाकर आज बहारों की बात करते हैं।, जिन्होंने रात में बेखौफ बस्तियां लूटीं, वही नसीबों के मारो की बात करते हैं।

योगी ने कहा कि विपक्ष सिर्फ अपने तक सीमित है। 24 घंटे तक लगातार चर्चा चल रही है। चर्चा लोकतंत्र को मजबूत करती है। यूपी देश की ऊर्जा का केंद्र बिंदु है। आध्यात्मिक सांस्कृतिक ऊर्जा का केंद्र बिंदु है। उन्होंने कहा कि यूपी के विकास विजन डाक्युमेंट 2047 पर हम लोगों की राय लेकर रणनीति बनानी है। यह जरूरी है कि सदस्य इसमें भाग लें और इसमें रुचि लें। इस चर्चा ने 24 घंटे में साबित किया है कि भले ही हमारी विचारधारा अलग हो पर प्रदेश के विकास के लिए हम सभी साथ हैं। ये इस चर्चा से संदेश निकला है।

2017 तक अपराध का बोल-बाला था, योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था