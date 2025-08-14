CM Yogi lashed out at the opposition in a poetic style in the UP assembly जिन्होंने रात में बेखौफ बस्तियां लूटीं, विधानसभा में शायराना अंदाज में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
जिन्होंने रात में बेखौफ बस्तियां लूटीं, विधानसभा में शायराना अंदाज में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी

यूपी विधानसभा में शायराना अंदाज में सीएम योगी विपक्ष पर बरसे। सीएम योगी ने कहा कि बड़ा हसीन है उनकी जुबान का जादू, आग लगाकर आज बहारों की बात करते हैं।, जिन्होंने रात में बेखौफ बस्तियां लूटीं, वही नसीबों के मारो की बात करते हैं।

Thu, 14 Aug 2025 12:25 PM
यूपी विधानसभा में नॉनस्टॉप चर्चा में सीएम योगी ने कहा कि 187 सदस्यों ने भाग लिया। चर्चा में शामिल हुए सदस्यों का आभारी हूं। विधानसभा सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ शायराना अंदाज में विपक्ष पर बरसे। योगी ने शायरी कही कि बड़ा हसीन है उनकी जुबान का जादू, आग लगाकर आज बहारों की बात करते हैं।, जिन्होंने रात में बेखौफ बस्तियां लूटीं, वही नसीबों के मारो की बात करते हैं।

योगी ने कहा कि विपक्ष सिर्फ अपने तक सीमित है। 24 घंटे तक लगातार चर्चा चल रही है। चर्चा लोकतंत्र को मजबूत करती है। यूपी देश की ऊर्जा का केंद्र बिंदु है। आध्यात्मिक सांस्कृतिक ऊर्जा का केंद्र बिंदु है। उन्होंने कहा कि यूपी के विकास विजन डाक्युमेंट 2047 पर हम लोगों की राय लेकर रणनीति बनानी है। यह जरूरी है कि सदस्य इसमें भाग लें और इसमें रुचि लें। इस चर्चा ने 24 घंटे में साबित किया है कि भले ही हमारी विचारधारा अलग हो पर प्रदेश के विकास के लिए हम सभी साथ हैं। ये इस चर्चा से संदेश निकला है।

2017 तक अपराध का बोल-बाला था, योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था

विपक्ष पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 तक अपराध का बोल-बाला था। योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था। युवाओं को रोजगार नहीं मिलता था। किसानों को राहत नहीं और निवेशकों को भरोसा नहीं। पलायन की पीड़ा, गरीबी और इलाज के आभाव में दम तोड़ते बच्चे, सरकारी नौकरी में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद कल्चर यूपी में हावी था। सीएम योगी ने कहा कि 2017 के बाद डबल इंजन की सरकार ने कानून का राज स्थापित किया।

