CM Yogi interacted with traders and customers in Hazratganj market lucknow, told benefits of GST reform सीएम योगी ने हजरतगंज बाजार में व्यापारियों और ग्राहकों से किया संवाद, GST रिफॉर्म का बताया लाभ, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsCM Yogi interacted with traders and customers in Hazratganj market lucknow, told benefits of GST reform

सीएम योगी ने हजरतगंज बाजार में व्यापारियों और ग्राहकों से किया संवाद, GST रिफॉर्म का बताया लाभ

यूपी की राजधानी लखनऊ में सीएम योगी ने हजरतगंज बाजार में व्यापारियों और ग्राहकों से संवाद कर जीएसटी रिफॉर्म का लाभ बताया। कहा कि घटे हुए जीएसटी रेट्स से आम उपभोक्ता, व्यापारी और उद्यमी सभी वर्गों को बड़ा लाभ मिल रहा है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 02:15 PM
share Share
Follow Us on
सीएम योगी ने हजरतगंज बाजार में व्यापारियों और ग्राहकों से किया संवाद, GST रिफॉर्म का बताया लाभ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को जीएसटी रिफॉर्म को लेकर हजरतगंज बाजार में व्यापारियों और ग्राहकों से संवाद किया। इसके बाद योगी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि घटे हुए जीएसटी रेट्स से आम उपभोक्ता, व्यापारी और उद्यमी सभी वर्गों को बड़ा लाभ मिल रहा है। इस रिफॉर्म ने जहां उपभोक्ताओं को राहत दी है, वहीं बाजार की मजबूती और रोजगार सृजन का मार्ग भी प्रशस्त किया है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के मामले में देश का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण जीएसटी रिफॉर्म का सबसे अधिक लाभ यूपी के व्यापारियों और ग्राहकों को होगा।

त्योहारों के सीजन में बड़ा कदम

मुख्यमंत्री ने बताया कि विद्यार्थियों के लिए नोटबुक, पेंसिल और अन्य शैक्षणिक सामग्री पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है। इसी तरह ज्यादातर घरेलू उपयोग की आवश्यक सामग्रियों को जीरो या 5 प्रतिशत के दायरे में लाया गया है। जीवन रक्षक 33 प्रकार की दवाओं को भी पूरी तरह से जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बाजार में खपत बढ़ने से उत्पादन में वृद्धि हुई है। इससे व्यापारी और उद्यमी दोनों को लाभ हुआ है और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुले हैं। त्योहारों के सीजन में यह बड़ा कदम उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आया है।

अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता राज्य है और इस रिफॉर्म से यहां की अर्थव्यवस्था को विशेष मजबूती मिलेगी। सीएम ने बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद देश का कलेक्शन 7 लाख करोड़ से बढ़कर 22 लाख करोड़ तक पहुंचा है, जबकि यूपी में यह 49 हजार करोड़ से बढ़कर 1.15 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है।

ये भी पढ़ें:सीएम योगी ओपी राजभर को देखने मेदांता पहुंचे, स्वास्थ्य की जानकारी ली
ये भी पढ़ें:UP ने केंद्र से मांगे तालबेहट-कालिंजर किले, बरुआ सागर, योगी ने मोदी को लिखा पत्र

महंगाई से राहत देने की दिशा में बड़ा कदम

पत्रकार वार्ता से पहले मुख्यमंत्री ने हजरतगंज मार्केट में व्यापारियों और उपभोक्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म से संबंधित पंपलेट और बैनर वितरित किए। सीएम ने दुकानदारों और ग्राहकों से संवाद भी किया। व्यापारियों और उपभोक्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री के प्रति आभार जताया। सीएम योगी ने कहा कि यह रिफॉर्म भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक थे और देश को महंगाई से राहत देने की दिशा में बड़ा कदम साबित होंगे।

Up News UP News Today CM Yogi अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |