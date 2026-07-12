सीएम योगी ने 35 करोड़ पौधरोपण महायज्ञ का किया शुभारंभ, चेताया-धरती मां की सेहत का रखें ख्याल

सीएम योगी ने कहा कि धरती मां के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यह महायज्ञ है। धरती माता हम सबको एक अच्छा वातावरण देती है। आगे बढ़ने के लिए अवसर देती है। पेट भरने के लिए हमें अन्न देती है। हमें अच्छे-अच्छे फल देती है। पीने के लिए जल उपलब्ध कराती है। सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है।

CM Yogi in Gorakhpur : सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार की सुबह गोरखपुर से 35 करोड़ पौधरोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। इस मौके पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम सब अपना उपचार तो कराते रहते हैं लेकिन जिस धरती मां के आधार पर हम टिके हैं उसके स्वास्थ्य की हम कभी चिंता नहीं करते। प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से पर्यावरण के लिए खड़े हुए खतरे का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आज मानवता इसकी बड़ी कीमत चुका रही है।

सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्रवान पर आज सभी प्रदेशवासी ‘एक पेड़ मां के नाम’ के महाभियान में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि धरती मां के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यह महायज्ञ है। धरती माता हम सबको एक अच्छा वातावरण देती है। आगे बढ़ने के लिए अवसर देती है। पेट भरने के लिए अन्न देती है। अच्छे-अच्छे फल देती है। पीने के लिए जल उपलब्ध कराती है। सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। उस धरती माता के बारे में भारतीय ऋषि का संकल्प रहा है कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं।

उन्होंने कहा कि मां हर व्यक्ति, जीव-जन्तु के लिए सबसे सुंदर उपहार होती है। वह उपहार हम सभी के लिए धरती माता के रूप में भी है। सीएम योगी ने बताया कि पिछले 9 वर्षों में यूपी में 242 करोड़ से अधिक पौधरोपण हुआ है। यूपी में इंफरास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हुआ है। सबसे ज्यादा भौतिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए यूपी ने वनाच्छादन बढ़ाने में भी सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से जूझ रही है। मौसम चक्र बदला है। पर्यावरण असंतुलन पैदा हो रहा है। गर्मी और सर्दी दोनों चरम पर पड़ती है। आने वाले समय में समुद्र के किनारे बहुत सारे शहर डूबने की स्थिति में हो जाएंगे। जल का भीषण संकट हो जाएगा। बहुत सारे शहर आज भी सर्दियों में गैस चैंबर जैसे हो जाते हैं। अलर्ट जारी करना पड़ता है। यह भयावह स्थिति इसीलिए पैदा हुई क्योंकि प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया गया। अंधाधुंध पेड़ काटे गए। लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया है आज उसकी कीमत विश्व मानवता को चुकानी पड़ रही है।

सीएम योगी ने कहा कि 2027 में जब हमारी सरकार आई तो हमने हैलोजन हटाकर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई। इससे कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आई। यूपी सरकार को आर्थिक लाभ भी हुआ। आज सोलर पैनल आपके घर के बिजली के बिल को कम कर रही है। साथ में ग्रीन एनर्जी का विकल्प भी मुहैया कराया गया। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस के राज में गैस सिलेंडर ब्लैक होता था। देश में 10 करोड़ परिवारों को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए।