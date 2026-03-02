ऐसा निर्णय लेने वाला किसी न किसी कारण हमसे दुखी, RSS-BJP की समन्वय बैठक में बोले सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश अब AI युग में प्रवेश कर चुका है, ऐसे में पीछे लौटना उचित नहीं होगा। एक अनुषांगिक संगठन की तरफ से कैशलेस इलाज की सुविधा को लेकर सवाल किया गया। जिस पर CM ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अनुषांगिक संगठनों और भाजपा के 33 शीर्ष पदाधिकारियों के साथ समन्वय बैठक में हिस्सा लिया। अगले साल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले यूपी में सांगठनिक दृष्टि से बने सभी प्रांतों में समन्वय बैठकें हो रही हैं। गोरखपुर के एनेक्सी भवन में सोमवार को करीब डेढ़ घंटे तक चले मंथन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं से जुड़कर समाधान कराने का आह्वान किया। उन्होंने पदाधिकारियों से अपने मन की बात कहने को कहा और फिर जो सवाल आए उनका बारी-बारी विस्तार से जवाब दिया। मतांतरण और मदरसों को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस पर समाज को आत्ममंथन करना होगा। मतांतरण का निर्णय लेने वाला किसी न किसी कारण से हमसे दुखी है। उसकी समस्याओं और दिक्कतों को दूर कर मतांतरण की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। इसके लिए समाज के सभी वर्गों को बेहतर संवाद बनाना होगा।

बैठक में मतांतरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा समेत कई प्रमुख विषय उठे। मदरसों के पाठ्यक्रम को लेकर उठे सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में सुनिश्चित किया जा रहा है कि निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार ही पढ़ाई हो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से परीक्षाओं में फिर से लिखित व्यवस्था लागू किए जाने और ओएमआर प्रणाली को समाप्त किए जाने की मांग की गई। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश अब एआइ युग में प्रवेश कर चुका है, ऐसे में पीछे लौटना उचित नहीं होगा। एक अनुषांगिक संगठन की तरफ से कैशलेस इलाज की सुविधा को लेकर सवाल किया गया। जिस पर मुख्यमंत्री ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा विभाग अपना प्रस्ताव दे चुका है। शीघ्र ही उसे स्वीकृति करते हुए अमल किया जाएगा। खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या पर उन्होंने कहा कि मिलावटखोरी पर रोक लगाने के लिए सरकार की तरफ से हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से ‘अभ्युदय कोचिंग’ से अधिक से अधिक छात्रों को जोड़ने के साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर गोशालाएं संचालित करने का आह्वान किया गया।

हेलीपैड से सीधे एनेक्सी भवन पहुंचे सीएम समन्वय बैठक तय समय 11 बजे शुरू हुई। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सुबह 10.40 बजे एनेक्सी भवन पहुंच चुके थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी करीब 11 बजे सर्किट हाउस में बने हेलीपैड से उतर कर सीधे एनेक्सी भवन पहुंच गए। बैठक में संगठन, सरकार और संघ के बीच बेहतर तालमेल बनाकर आम लोगों के बीच पहुंचने को संवाद हुआ। संघ की तरफ से भी शताब्दी वर्ष को लेकर चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। संघ और उनके अनुसांगिक संगठनों की तरफ से मतांतरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा आदि मुद्दों को सवाल किए गए। जिनका जवाब मुख्यमंत्री ने दिया।

खास मौजूदगी बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष डा. धर्मेंद्र सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, क्षेत्रीय महामंत्री सुनील गुप्ता के अलावा विश्व हिंदू परिषद, विद्या भारती, भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, हिंदू जागरण मंच, नेशनल मेडिको आर्गनाइजेशन समेत विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी रही।