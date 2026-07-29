आज गुरु-शिष्य की दोहरी भूमिका में CM योगी, गोरखनाथ मंदिर में यूं मनाई जा रही गुरु पूर्णिमा

गुरु पूर्णिमा पर्व और नाथपंथ का संबंध अटूट और गहरा है। इस मौके पर गोरखनाथ मंदिर में होने वाले भव्य आनुष्ठानिक आयोजन को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। सभी नाथ योगियों ने इस परंपरा की गरिमा और प्रतिष्ठा को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ कायम रखा है। CM योगी आदित्यनाथ इस मौके पर गोरखपुर पहुंचे हैं।

Guru Purnima 2026 : गुरु पूर्णिमा पर सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा की तरह गोरखपुर पहुंचे हैं। बुधवार की सुबह उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में महायोगी गुरु गोरखनाथ का विधि-विधान से पूजन किया। इसके बाद उन्होंने अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की समाधि पर माथा टेका और उनका आशीर्वाद लिया। आज के दिन सीएम योगी दोहरी भूमिका में होते हैं। एक तरफ एक शिष्य के रूप में वह शिवावतारी नाथपंथ के आदिगुरु महायोगी गोरखनाथ सहित पीठ के अपने गुरुजनों का पूजन करते हैं तो इसके बाद अपने शिष्यों और गोरक्षपीठ के श्रद्धालुओं को आशीर्वाद भी देते हैं।

गुरु पूर्णिमा पर्व और नाथपंथ का संबंध कितना अटूट और गहरा है, इसका अंदाजा इस पर्व पर गोरखनाथ मंदिर में होने वाले भव्य आनुष्ठानिक आयोजन को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। सभी नाथ योगियों ने इस परंपरा की गरिमा और प्रतिष्ठा को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ कायम रखा है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में चल रही सात दिनों की श्रीराम कथा की पूर्णाहुति भी होनी है। सीएम योगी इस मौके पर भी मौजूद रहेंगे।

गोरखनाथ मंदिर में बुधवार को गुरु पूर्णिमा से जुड़े अनुष्ठानों की शुरुआत सुबह 5 बजे ही हो गई। सीएम योगी ने बतौर गोरक्षपीठाधीश्वर सुबह सबसे पहले गुरु गोरखनाथ की विधि-विधान से पूजा की। इसके बाद श्रीनाथ जी को रोट चढ़ाया गया। गुरु गोरखनाथ के पूजन के बाद गोरखनाथ मंदिर परिसर में स्थित सभी देव विग्रहों, नाथ पंथ के सभी योगियों और ब्रह्मलीन महंतजनों के समाधि स्थलों पर भी विशेष पूजन हुआ। सामूहिक आरती से पूजा सम्पन्न हुई।

गुरु पूर्णिमा पर गुरु पूजन के बाद गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में 23 जुलाई से चल रही श्रीराम कथा की पूर्णाहुति होगी। इसके बाद इसी सभागार में आशीर्वचन और भजन का कार्यक्रम होगा। सीएम योगी इस मौके पर नाथपंथ के सभी श्रद्धालुओं को बतौर गोरक्षपीठाधीश्वर आशीर्वाद देंगे। इस मौके पर गोरखनाथ मंदिर में सहभोज और भंडारे का भी आयोजन किया गया है।

नाथपंथ में गुरु और ईश्वर में नहीं माना जाता अंतर नाथपंथ की शुरुआत से ही गुरु-शिष्य परंपरा उससे अनिवार्य रूप से जुड़ी रही और लगातार आगे बढ़ रही है। नाथपंथ में गुरु और ईश्वर में कोई फर्क नहीं माना जाता है। नाथ परंपरा में गुरु ही ईश्वर है और ईश्वर ही गुरु है। यही वजह है कि गोरखनाथ मंदिर के लिए गुरु पूर्णिमा महोत्सव का विशेष महत्व है। इस पर्व पर शिवावतार गुरु गोरक्षनाथ को रोट अर्पित करने की भी परंपरा है।