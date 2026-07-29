Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आज गुरु-शिष्य की दोहरी भूमिका में CM योगी, गोरखनाथ मंदिर में यूं मनाई जा रही गुरु पूर्णिमा

By Ajay Singh
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

गुरु पूर्णिमा पर्व और नाथपंथ का संबंध अटूट और गहरा है। इस मौके पर गोरखनाथ मंदिर में होने वाले भव्य आनुष्ठानिक आयोजन को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। सभी नाथ योगियों ने इस परंपरा की गरिमा और प्रतिष्ठा को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ कायम रखा है। CM योगी आदित्यनाथ इस मौके पर गोरखपुर पहुंचे हैं।

cm yogi in dual role of guru disciple today
आज गुरु-शिष्य की दोहरी भूमिका में CM योगी

Guru Purnima 2026 : गुरु पूर्णिमा पर सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा की तरह गोरखपुर पहुंचे हैं। बुधवार की सुबह उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में महायोगी गुरु गोरखनाथ का विधि-विधान से पूजन किया। इसके बाद उन्होंने अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की समाधि पर माथा टेका और उनका आशीर्वाद लिया। आज के दिन सीएम योगी दोहरी भूमिका में होते हैं। एक तरफ एक शिष्य के रूप में वह शिवावतारी नाथपंथ के आदिगुरु महायोगी गोरखनाथ सहित पीठ के अपने गुरुजनों का पूजन करते हैं तो इसके बाद अपने शिष्यों और गोरक्षपीठ के श्रद्धालुओं को आशीर्वाद भी देते हैं।

गुरु पूर्णिमा पर्व और नाथपंथ का संबंध कितना अटूट और गहरा है, इसका अंदाजा इस पर्व पर गोरखनाथ मंदिर में होने वाले भव्य आनुष्ठानिक आयोजन को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। सभी नाथ योगियों ने इस परंपरा की गरिमा और प्रतिष्ठा को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ कायम रखा है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में चल रही सात दिनों की श्रीराम कथा की पूर्णाहुति भी होनी है। सीएम योगी इस मौके पर भी मौजूद रहेंगे।

ये भी पढ़ें:यूपी के वकीलों के लिए अच्छी खबर, सीएम योगी ने गोरखपुर से किया बड़ा ऐलान

गोरखनाथ मंदिर में बुधवार को गुरु पूर्णिमा से जुड़े अनुष्ठानों की शुरुआत सुबह 5 बजे ही हो गई। सीएम योगी ने बतौर गोरक्षपीठाधीश्वर सुबह सबसे पहले गुरु गोरखनाथ की विधि-विधान से पूजा की। इसके बाद श्रीनाथ जी को रोट चढ़ाया गया। गुरु गोरखनाथ के पूजन के बाद गोरखनाथ मंदिर परिसर में स्थित सभी देव विग्रहों, नाथ पंथ के सभी योगियों और ब्रह्मलीन महंतजनों के समाधि स्थलों पर भी विशेष पूजन हुआ। सामूहिक आरती से पूजा सम्पन्न हुई।

गुरु पूर्णिमा पर गुरु पूजन के बाद गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में 23 जुलाई से चल रही श्रीराम कथा की पूर्णाहुति होगी। इसके बाद इसी सभागार में आशीर्वचन और भजन का कार्यक्रम होगा। सीएम योगी इस मौके पर नाथपंथ के सभी श्रद्धालुओं को बतौर गोरक्षपीठाधीश्वर आशीर्वाद देंगे। इस मौके पर गोरखनाथ मंदिर में सहभोज और भंडारे का भी आयोजन किया गया है।

ये भी पढ़ें:Gen Z पर फटाफट काम, नौजवानों की ऊर्जा के सही इस्तेमाल को सरकार ने बनाया प्लान
ये भी पढ़ें:BJP में किसे मिलेगा MLC का टिकट? प्रत्याशी तय करने को CM आवास पर बैठी कोर कमेटी
ये भी पढ़ें:शिक्षकों-कर्मचारियों को डेढ़ करोड़ का बीमा, योगी करेंगे कैशलेस योजना का शुभारंभ

नाथपंथ में गुरु और ईश्वर में नहीं माना जाता अंतर

नाथपंथ की शुरुआत से ही गुरु-शिष्य परंपरा उससे अनिवार्य रूप से जुड़ी रही और लगातार आगे बढ़ रही है। नाथपंथ में गुरु और ईश्वर में कोई फर्क नहीं माना जाता है। नाथ परंपरा में गुरु ही ईश्वर है और ईश्वर ही गुरु है। यही वजह है कि गोरखनाथ मंदिर के लिए गुरु पूर्णिमा महोत्सव का विशेष महत्व है। इस पर्व पर शिवावतार गुरु गोरक्षनाथ को रोट अर्पित करने की भी परंपरा है।

प्रदेशवासियों को दी बधाई

सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरु पूर्णिमा पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा गुरु पूजन का पवित्र पर्व है। सनातन संस्कृति में ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु-शिष्य की सुदीर्घ एवं गौरवशाली परम्परा रही है। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि पर महर्षि वेदव्यास का अवतरण हुआ था, इसलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु को भगवान से भी श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया गया है। गुरु ही जीवन को ज्ञान, संस्कार और सही दिशा प्रदान करते हैं। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति सम्भव नहीं है। गुरु की कृपा और आशीर्वाद से ही व्यक्ति ज्ञान, सफलता, सदाचार तथा आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है। उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा का यह पावन पर्व भावी पीढ़ी को गुरु के महत्व से परिचित कराने का श्रेष्ठ अवसर है। यह पर्व हमें सद्मार्ग का मार्गदर्शन करने वाले उन गुरुजनों और महापुरुषों के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने की प्रेरणा देता है, जिन्होंने अपने ज्ञान, त्याग, तप और साधना से समाज, राष्ट्र तथा विश्व को नई दिशा प्रदान की।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
CM Yogi Adityanath UP Top News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।