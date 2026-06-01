बकरीद पर काटे गए सूर्या पर बोले UP के सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा- कतई स्वीकार नहीं कि...

पाकिस्तान से विस्थापित हो भारत आए परिवारों, पूर्व सैनिकों और पट्टेदारों को भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र वितरण के मौके पर CM योगी ने कहा कि जिनकी पुश्तैनी संपत्तियों पर कब्जा किया गया था, दशकों बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला था। चौथी पीढ़ी में हमने उन्हें उनकी जमीनों का मालिकाना हक दिया है।

UP News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सोमवार को बिजनौर में थे। इस मौके पर देश के बुंटवारे के समय 1947 में पाकिस्तान से विस्थापित होकर उत्तर प्रदेश में बसाए गए परिवारों को उनकी जमीनों पर मालिकाना हक दिए गए। सीएम योगी ने इस कार्यक्रम में पहली बार गाजियाबाद के सूर्या चौहान हत्याकांड पर अपनी प्रतिक्रिया और इसे लेकर सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि कहा कि दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी नहीं चलेगी। ऐसे घटनाएं कतई स्वीकार नहीं की जाएंगी। सीएम योगी ने कहा कि गाजियाबाद की घटना ने समाज को झकझोर दिया है। यदि कोई अपने बच्चों को सही दिशा नहीं दे पा रहा है तो यह उसकी जिम्मेदारी में बड़ी चूक है। उन्होंने कहा कि सरकार की संवेदनाएं हमेशा सामान्य और कानून का पालन करने वाले नागरिकों के साथ हैं। कानून-व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। ऐसी घटनाओं को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बता दें कि बकरीद के दिन गाजियाबाद में 17 साल के सूर्या चौहान की चाकू के वार से बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। अब असद के घर बुलडोजर ऐक्शन की तैयारी है। प्रशासन ने असद के घर को सरकारी जमीन पर बना अवैध निर्माण बताते हुए 15 दिन के अंदर खाली करने का आदेश दिया है। असद के परिवार को जारी नोटिस में कहा गया है कि यदि 15 दिनों के अंदर कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन खुद इस मामले में कार्रवाई करेगा। एसडीएम ऑफिस की ओर से असद के घर के बाहर नोटिस चस्पा किया गया है।

पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों, पूर्व सैनिकों और पट्टेदारों को भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र वितरण के मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पाकिस्तान से आए हुए जिन परिवारों की पुश्तैनी संपत्तियों पर कब्जा किया गया था, दशकों बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला। चौथी पीढ़ी में हमने उन विस्थापित परिवारों को उनकी जमीनों का मालिकाना हक दिया है। इनकी संख्या 1645 है यानी कुल मिलाकर 8 से 10 हजार लोगों को आज ये कागजात प्राप्त हो रहे हैं।