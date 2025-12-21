Hindustan Hindi News
सीएम योगी ने यूपी के इन दो जिलाधिकारियों को किया सम्मानित, जानिए क्यों

संक्षेप:

जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार को सहकारिता में सर्वांगीण विकास और मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सम्मान मिला। वहीं, जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा को एम पैक्स सदस्यता महाभियान-2025 में प्रदेश में सर्वाधिक सदस्य बनाने और सर्वाधिक ऑनलाइन सदस्य जोड़ने के लिए सम्मानित किया गया।

Dec 21, 2025 07:04 pm ISTAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अंतर्गत रविवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जूपिटर हॉल में युवा सहकार सम्मेलन और यूपी को-ऑपरेटिव एक्सपो-2025 का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सहकारिता विभाग की उपलब्धियों और नवाचारों पर आधारित लघु फिल्म भी दिखाई गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने वाराणसी और महराजगंज के वर्तमान जिलाधिकारी समेत उत्कृष्ट कार्य करने वाले अन्य लोगों को सम्मानित भी किया।

सीएम ने विभिन्न योजनाओं के लिए ऋण के चेक भी प्रदान किए। वाराणसी के वर्तमान जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार को महराजगंज, बाराबंकी और वाराणसी में सहकारिता में सर्वांगीण विकास और मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सम्मान मिला। वहीं महाराजगंज के वर्तमान जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा को एम पैक्स सदस्यता महाभियान-2025 में प्रदेश में सर्वाधिक 1.22 लाख सदस्य बनाने और सर्वाधिक 28 हजार ऑनलाइन सदस्य जोड़ने के लिए सम्मानित किया गया।

मुख्यमंत्री के हाथों ये भी किए गए सम्मानित

-यूपी स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा सीएम युवा उद्यमी योजना के तहत अजय प्रताप सिंह को, दनिश्ता फातिमा को पांच-पांच लाख ऋण का चेक दिया गया

-मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सोनम वर्मा व मनीष कुमार भदौरिया को 25-25 लाख रुपये और आकांक्षा सिंह को 10 लाख रुपये के ऋण का चेक दिया गया

-नमो ड्रोन दीदी के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वंदना तिवारी और ललिता देवी को सम्मानित किया गया

एम पैक्स सदस्यता महाभियान के अंतर्गत सर्वाधिक सदस्य बनाने वाले तीन जनपदों का भी सम्मान-

महराजगंज: जितेंद्र बहादुर सिंह, यूपी स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और सुनील कुमार गुप्ता एआर, को-ऑपरेटिव (1.22 लाख सदस्य बनाए)

शाहजहांपुरः जिला को-ऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रताप सिंह राठौर व सहायक आयुक्त अखिलेश प्रताप सिंह (1.08 लाख सदस्य बनाए)

उन्नाव : डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष अरुण सिंह व सहायक आयुक्त रविंद्र कुमार सिंह (1.02 लाख से अधिक सदस्य बनाए)

-एम-पैक्स सदस्यता महाभियान-2025 में सर्वाधिक डिपॉजिट एकत्र करने वाले तीन जिला सहकारी बैंक

मेरठ (125 करोड़ रुपये से अधिक)- विमल कुमार शर्मा बैंक अध्यक्ष और विनय सिंह सचिव

गाजियाबाद (65.48 करोड़ से अधिक)- कृष्णवीर सिंह बैंक अध्यक्ष और संदीप सिंह बैंक सचिव

लखीमपुर खीरी- विनीत मनार पटेल बैंक अध्यक्ष और सचिव सुधांशु चौधरी

