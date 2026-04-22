होमगार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर सीएम योगी की बड़ी बैठक, यूपी के सभी डीएम और कमिश्नर को सख्त निर्देश

सीएम योगी ने नकल और गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने को लेकर अफसरों को सख्त चेतावनी दी है। सीएम योगी ने कहा कि परीक्षा की शुचिता सर्वोपरि है।

Home Guard Recruitment: यूपी में 25 से 27 अप्रैल के मध्य प्रस्तावित होमगार्ड स्वयंसेवक भर्ती परीक्षा को लेकर सीएम योगी ने बुधवार की शाम बड़ी बैठक की। सीएम योगी ने नकल और गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने को लेकर अफसरों को सख्त चेतावनी दी है। सीएम योगी ने कहा कि परीक्षा की शुचिता सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री ने बुधवार रात वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होमगार्ड भर्ती परीक्षा, स्मार्ट मीटर से जुड़ी व्यवस्थाओं, पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता तथा प्रदेश की कानून-व्यवस्था सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत निर्देश दिए।

उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने खासकर होमगार्ड भर्ती परीक्षा की तैयारियों, जनसुविधाओं व सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर कड़े निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती परीक्षा पहली बार पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से आयोजित की जा रही है। सभी संबंधित अधिकारी विशेष सतर्कता बरतें। जिन जिलों में हाल ही में नए डीएम तैनात हुए हैं, वे संबंधित मंडलायुक्त तथा एडीजी/आईजी स्तर के अधिकारियों के साथ समुचित समन्वय सुनिश्चित करें।

परीक्षा की शुचिता और गोपनीयता से समझौता स्वीकार्य नहीं उन्होंने कहा कि परीक्षा की शुचिता और गोपनीयता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। परीक्षा की निष्पक्षता भंग करने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया पर सतत निगरानी रखी जाए तथा अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में बताया गया कि श्रावस्ती को छोड़कर 74 जिलों में 41,424 होमगार्ड स्वयंसेवक के रिक्त पदों के लिए परीक्षा तीन दिनों में, दो पालियों में आयोजित की जाएगी।मुख्यमंत्री ने भीषण गर्मी को सभी परीक्षा केंद्रों पर शीतल पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था, आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा परीक्षार्थियों को अनावश्यक रूप से धूप में प्रतीक्षा न कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों के आवागमन को ध्यान में रखते हुए यातायात व्यवस्था सुचारु रखी जाए। जिला प्रशासन सभी परीक्षा केंद्रों का पूर्व भ्रमण कर व्यवस्थाओं का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करे।

जातीय संघर्ष भड़काने वालों पर रहे कड़ी नजर मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून-व्यवस्था के दृष्टिगत विशेष सतर्कता बरती जाए। कुछ जिलों से ऐसे संकेत प्राप्त हुए हैं, जहां अराजक तत्वों द्वारा जातीय तनाव/संघर्ष भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। सभी अधिकारी अत्यंत सतर्क रहें और किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने से पूर्व ही प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

औद्योगिक अशांति की स्थिति नहीं होगी बर्दाश्त मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते दिनों में नोएडा में औद्योगिक अशांति उत्पन्न करने के प्रयासों पर कहा कि वर्तमान में स्थिति सामान्य है। कहा कि कुछ क्षेत्रों में 30 अप्रैल से दो मई के मध्य फिर से ऐसे प्रयास किए जाने की आशंका है। प्रदेश में औद्योगिक अशांति किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी और ऐसी कुत्सित कोशिशों को सख्ती से विफल किया जाएगा।

आतिशबाजी कारखानों का हो निरिक्षण मुख्यमंत्री ने भीषण गर्मी के मद्देनजर सभी बारूद गोदामों और आतिशबाजी कारखानों का विशेष निरीक्षण कराने के निर्देश भी दिए। कहा कि कोई घटना न हो इसके लिए सभी सुरक्षा मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित हो।

पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति सामान्य मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता की समीक्षा भी की। कहा कि लोग में किसी प्रकार का अनावश्यक पैनिक न हो। आपूर्ति एवं वितरण पूरी तरह सामान्य है। इस संबंध में समय-समय पर जनसामान्य को अवगत कराया जाए। सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जिलों में पेट्रोलियम कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठक कर आपूर्ति एवं वितरण की समीक्षा करें। नेपाल सीमा से सटे जनपदों में कालाबाजारी एवं जमाखोरी पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जाए।