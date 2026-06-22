UP Elections: अलीगढ़ की कमान खुद CM योगी ने संभाली; लोस चुनाव में ‘5 सीटों’ पर BJP को लगा था तगड़ा झटका

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अलीगढ़-हाथरस दौरा मिशन-2027 की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। 2022 में सभी सात विधानसभा सीटें जीतने वाली भाजपा को 2024 लोकसभा चुनाव में पांच सीटों पर झटका लगा था। अब संगठन को मजबूत करने, गुटबाजी खत्म करने और कार्यकर्ताओं को चुनावी मोड में लाने पर जोर दिया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 22 और 23 जून का अलीगढ़ और हाथरस दौरा महज प्रशासनिक समीक्षा या विकास योजनाओं के शिलान्यास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आगामी विधानसभा चुनाव (मिशन 2027) के लिए भाजपा का एक बड़ा और रणनीतिक शंखनाद है। राजनीति के जानकारों की मानें तो नुमाइश मैदान में मुख्यमंत्री की जनसभा और संगठन की बैठक, पिछले लोकसभा चुनाव में मिली अंदरूनी चोट को ठीक करने की एक सोची-समझी कवायद है। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जिस अलीगढ़ जिले में वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी सात सीटों (खैर, बरौली, अतरौली, कोल, अलीगढ़ शहर, इग्लास और छर्रा) पर कब्जा जमाया था।

लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर लगा था झटका लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे जिले के अंतर्गत आने वाली पांच विधानसभा सीटों पर तगड़ा झटका लगा। भले ही अलीगढ़ लोकसभा सीट से भाजपा के सतीश गौतम चुनाव जीत गए, लेकिन जिले की पांच विधानसभा सीटों पर विपक्षी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को भाजपा से ज्यादा वोट मिले थे। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2014 व 2019 में भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी की जीत का अंतर लगभग ढाई लाख था, वह 2024 के चुनाव में एक झटके के अंदर महज 15 हजार पर पहुंच गया था। अगर बरौली और अतरौली से कवरिंग नहीं मिली होती तो इस सीट पर भाजपा लुटिया डूबना तय था।

सीएम योगी ने पार्टी पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई ऐसे में अब अगले साल विधानसभा चुनाव हैं, ऐसे में लोकसभा चुनाव में माइनस वाली विधानसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों को पहले की तुलना में ज्यादा मेहनत करनी होगी। सबसे पहले संगठन के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को अपने ऊपर ही लागू करना होगा। गिले-शिकवे भुलाकर चुनाव में जुटना होगा। इन तमाम कारणों के चलते सोमवार को सीएम योगी की जनप्रतिनिधियों व पार्टी पदाधिकारियों के साथ होने वाली बैठक अहम मानी जा रही है। वहीं चुनावी साल के करीब आते ही शीर्ष नेतृत्व अब अनुशासनहीनता और गुटबाजी को पूरी तरह खत्म कर चुनावी मोड में आ चुका है।

मनमुटाव को खत्म करते हुए डैमेज कंट्रोल बढ़ी चुनौती मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर भी भाजपा में चल रहे मनभेद और गुटबाजी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। पार्टी का एक बड़ा धड़ा साइलेंट मोड में है। किसी जगह वह मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारियों में जुटा नजर नहीं आया। वहीं जनसभा शहर व कोल विधानसभा क्षेत्र की है और मेयर का नगर निगम क्षेत्र भी लगता है तो यह तीनों जनप्रतिनिधि जनसभा में भीड़ जुटाने की जुगत में जुटे हुए हैं। ऐसे में यह गुटबाजी और मनमुटाव को खत्म करते हुए डैमेज कंट्रोल करना किसी चुनौती से कम नहीं होगा।

2024 का कड़वा गणित, उड़ाई रणनीतिकारों की नींद लोकसभा चुनाव 2024 के विधानसभा वार मिले मतों के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो भाजपा की अंदरूनी सियासत और कमजोर पकड़ साफ दिखाई देती है। अलीगढ़ संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाली पांच विधानसभा सीटों खैर, बरौली, अतरौली, कोल और शहर के साथ-साथ हाथरस लोकसभा क्षेत्र में शामिल अलीगढ़ जिले की इग्लास और छर्रा सीटों को मिलाकर, कुल पांच विधानसभा सेगमेंट में भाजपा पिछड़ गई थी।

भाजपा के सामने क्या चुनौतियां हैं? लगातार दो बार से अधिकांश सीटों पर काबिज मौजूदा विधायकों को लेकर जनता में उपजी नाराजगी को थामना सबसे बड़ी चुनौती है। वहीं संगठन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बीच की तल्खी और खींचतान को खत्म करना, जिसके कारण विधायकों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। किसान आंदोलन और स्थानीय मुद्दों के कारण छिटके हुए किसान और युवाओं (खासकर जाट और राजपूत समाज) को दोबारा अपने पाले में लाना भी चुनौती से कम नहीं है।