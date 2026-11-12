वोटर बनने से छूटे लोगों को जोड़ने की कमान भी सीएम योगी ने संभाली, कल बड़ी कार्यशाला

वोटर बनने से छूटे लोगों को दोबारा जोड़ने के लिए भाजपा विशेष अभियान चलाएगी। इसकी कमान भी सीएम योगी ने संभाल ली है। मुहिम को रफ्तार देने के लिए कल भाजपा की बड़ी कार्यशाला का आयोजन किया गया है। योगी ने एसआईआर के बाद बनी वोटर लिस्ट से 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों का नाम कटने का दावा किया है।

लखनऊ, विशेष संवाददाता। वोटर लिस्ट से छूटे लोगों को जोड़ने की मुहिम की कमान भी सीएम योगी ने संभाल ली है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की देहरी पर खड़ी भारतीय जनता पार्टी का अब पूरा जोर नये और छूटे हुए मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराने पर है। भाजपा ने इसके लिए बड़ी मुहिम शुरू कर रही है। मुहिम को जमीन पर उतारने के लिए पार्टी शुक्रवार को प्रदेश स्तरीय कार्यशाला करेगी। राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाली इस कार्यशाला को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। दरअसल, 30 सितंबर को हुई भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति बैठक और उसके बाद मुख्यमंत्री ने मतदाता सूची से 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम कटने की बात कही थी।

दो महीने बाद ही शुरू होने वाले विधानसभा चुनाव की को लेकर सत्ताधारी भाजपा की चिंता मतदाता सूची भी है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि मतदाता सूची में मुस्लिम मतदाताओं के नाम बढ़े हैं, जबकि हिंदुओं के कम हुए हैं। इसके बाद पार्टी ने इसे लेकर प्रदेशव्यापी मुहिम छेड़ने का फैसला किया है। निर्वाचन आयोग इन दिनों मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चला रहा है, जो चार जनवरी तक चलेगा।

इसे लेकर पार्टी का अब पूरा फोकस ऐसे नामों पर है जो पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में तो हैं, लेकिन विधानसभा वाली लिस्ट में नहीं हैं। उन 55 लाख लोगों का भी पता लगाने की कवायद होगी, जो सरकार की योजनाओं के लाभार्थी तो हैं लेकिन मतदाता सूची का हिस्सा नहीं हैं।

कार्यशाला में क्या होने जा रहा है प्रदेश कार्यशाला में भाजपा हर जिले के नेताओं को समझाएगी कि इस अभियान को कैसे चलाया जाना है ताकि पार्टी की विचारधारा से जुड़ा कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता बनने से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री खुद इस मुहिम की गंभीरता समझाएंगे। भाजपा के साथ ही उसके सभी मोर्चा-प्रकोष्ठ भी इस काम में जुटेंगे। कार्यशाला में प्रदेश और क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ ही जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, मतदाता सूची से जुड़े अभियान के संयोजक, मोर्चों के अध्यक्ष बुलाए गए हैं।