Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

इन लोगों को कर्ज लेने में आने वाली बाधाएं होंगी दूर, सीएम योगी ने सभी बैंकों को दिए निर्देश

Feb 14, 2026 10:41 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
share Share
Follow Us on

युवा उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए 20 फरवरी को बैंकों की मदद से ऋण वितरण शिविर लगाया जाएगा। लघु, सूक्ष्म व मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की योजनाओं के तहत युवाओं को बैंक लोन देने के लिए उनकी समस्याओं का समाधान कराएंगे।

इन लोगों को कर्ज लेने में आने वाली बाधाएं होंगी दूर, सीएम योगी ने सभी बैंकों को दिए निर्देश

युवा उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए 20 फरवरी को बैंकों की मदद से ऋण वितरण शिविर लगाया जाएगा। लघु, सूक्ष्म व मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की योजनाओं के तहत युवाओं को बैंक लोन देने के लिए उनकी समस्याओं का समाधान कराएंगे। खासकर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में भागीदारी बढ़ाने के प्रयास होंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों उच्च स्तरीय बैठक में सभी बैंकों को ऋण वितरण शिविर का आयोजन करने तथा मार्च तक प्रदेश का सीडी रेशियो 62 प्रतिशत तक पहुंचाने का निर्देश दिया था। शासन ने 20 फरवरी को शिविर में कृषि व एमएमएमई क्षेत्र से जुड़ी केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में ऋण वितरण किए जाने के साथ ही लाभार्थियों द्वारा बनाए गए उत्पादों के स्टाल लगवाने का निर्देश दिया है।

ये भी पढ़ें:नौकरी की गारंटी होगी यहां की डिग्री, सीएम योगी ने यूपी की इस यूनिवर्सिटी के लिए

दिक्कतों का समाधान भी होगा

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना, एक जिला एक उत्पाद, पीएम सूर्य घर योजना, पीएम विश्वकर्मा, पीएम मुद्रा व ऐसी अन्य योजनाओं के तहत ऋण वितरित किए जाएंगे। लोन पास होने में आने वाली व्याहवारिक दिक्कतों का समाधान भी किया जाएगा। शिविर में हर जिले में बैंक के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। साइबर सुरक्षा, डिजिटल ऋण व अन्य थीम का प्रदर्शन भी होगा। शिविर के आयोजन को लेकर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के सभी बैंकों को विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने युवा उद्यमियों के लिए संचालित योजनाओं के लिए बजट का पिटारा भी खोला है। खासकर सूक्ष्म उद्यमों के लिए युवाओं को पांच लाख रुपये तक शून्य ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के लिए युवा उद्यमी योजना के लिए एक हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

ये भी पढ़ें:‘हर कोई रवि किशन नहीं जो रोज विवाह कर…’, योगी ने ली चुटकी; पंडाल में गूंजे ठहाके

युवा उद्यमी को 10 हजार ऋण वितरण का लक्ष्य

सीएम युवा उद्यमी योजना के नोडल अधिकारी सर्वेश्वर शुक्ला का कहना है कि शिविर में युवा उद्यमियों को ऋण वितरित कराने में खास फोकस रहेगा। शिविर में सीएम युवा उद्यमी के तहत 10 हजार लाभार्थियों को लोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में एक लाख से अधिक आवेदकों को लोन उपलब्ध कराया जा चुका है।

ये भी पढ़ें:यूपी में बोतलबंद पानी के 110 ब्रांड के नमूने फेल, कमिश्नर ने सस्पेंड किए लाइसेंस

सीएम युवा उद्यमी योजना का लक्ष्य अधूरा, 1335 को ही मिला लाभ

मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से प्रदेश के विकास का पंख लगाने की योजना पूरी तरह से परवान नहीं चढ़ पा रही है। लक्ष्य को पूरा करने में विभागीय अधिकारियों सहित पात्रों के पसीने छूट रहे हैं। ऋण लेकर कारोबार शुरू करने की सोज साथ आवेदन करने पहुंच रहे युवाओं को बैंक 100 प्रतिशत स्वीकृति नहीं दे रहे हैं, यहीं कारण है कि जिले में 4300 युवाओं का पंजीकरण होने के बाद मात्र 1335 युवाओं को भी ऋण का लाभ मिल पाया है, जबकि लक्ष्य अभी आधा-अधूरा है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना युवाओं को लक्ष्य को पूर्ण करने, प्रदेश की प्रगति बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी।

इस योजना में 40 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को पांच लाख रुपये तक का ऋण बिना ब्याज देने का नियम है। इस ऋण पर चार वर्ष तक युवाओं को ब्याज भी नहीं देना है और चार वर्ष में पूरा ऋण वापस करने पर 10 प्रतिशत की सब्सिडी का भी लाभ है। इस योजना का मुजफ्फरनगर में प्रचार-प्रसार शुरू हुआ तो युवा पंजीकरण के लिए आगे आए। अभी तक जिले में इस योजना का लाभ 1335 युवाओं को ही मिला है, जबकि लक्ष्य 2600 युवाओं को इस योजना में शामिल करने का है। हालांकि इस योजना के लिए 4300 युवा पंजीकरण कर चुके हैं, लेकिन व्यापार करने का स्टीमेट तैयार करने आदि तैयारी में 2965 युवा पिछड़ गए हैं। योजना का लाभ लेने में अभी पचास प्रतिशत युवा ही शामिल हुए है। इस स्थिति को देखते हुए विभागीय अधिकारी अधिक से अधिक युवाओं को इस योजना से जोड़ने की पूर्ण तैयारी कर रहे हैं।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

और पढ़ें
CM Yogi Yogi Adityanath Cm Yogi Order अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |
;;
;