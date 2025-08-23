सीएम योगी ने एक साथ दो कल्याण मंडपम की दी सौगात, कहा- हर गरीब को मिलेगा सिर ढंकने का हक
सीएम योगी ने शनिवार को गोरखपुर में एक साथ दो कल्याण मंडपम का शुभारंभ किया। इसके बन जाने से पारिवारिक आयोजनों के लिए लोगों को महंगे विकल्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अब लोग केवल 11,000 से 25,000 रुपये में आधुनिक सुविधाओं से युक्त मंडपम बुक कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखपुर में योगीराज बाबा गंभीरनाथ नगर के मानबेला और राप्तीनगर विस्तार के टोला पीरु शहीद में 02 कल्याण मंडपम (क्वेंशन सेंटर) की सौगात दी। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर के हर वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। कल्याण मंडपम की शुरुआत को उन्होंने गरीबों के लिए सस्ती और सम्मानजनक सामुदायिक सुविधाओं की दिशा में बड़ा कदम बताया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां पहले शादी-ब्याह जैसे पारिवारिक आयोजनों के लिए लोगों को महंगे विकल्पों पर निर्भर रहना पड़ता था, वहीं अब केवल 11,000 से 25,000 रुपये में आधुनिक सुविधाओं से युक्त मंडपम बुक किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि अब तक नगर निगम और गोरखपुर विकास प्राधिकरण मिलकर पांच कल्याण मंडपम बना चुके हैं, अन्य प्रक्रिया में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता ने मुझे विधायक चुना, उसी पैसे में से 01.86 करोड़ लगाकर कल्याण मंडपम तैयार करवाया गया है। शेष राशि विकास प्राधिकरण ने दी। उन्होंने गोरखपुर विकास प्राधिकरण को इसके लिए धन्यवाद भी दिया।
रामगढ़ताल और चिलुआताल को बताया विकास का केंद्र
सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर का रामगढ़ताल आज पर्यटन और शहरी सौंदर्यीकरण का मॉडल बन गया है। अब चिलुआताल को भी उसी दिशा में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने रवि किशन पर तंज किया कि अब कोई भी नागरिक रामगढ़झील शीशमहल तक जाने की मजबूरी में नहीं रहेगा, क्योंकि उनके पास अब वैकल्पिक सुविधा मौजूद है।
बेहतर कनेक्टिविटी से बदला गोरखपुर का चेहरा
मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर से लखनऊ की दूरी अब महज तीन घंटे में पूरी की जा सकती है। पहले इसमें 07 से 08 घंटे लगते थे। उन्होंने बताया कि अब यहां सड़कों, ट्रेनों और मेडिकल सेवाओं की बेहतर कनेक्टिविटी लोगों की ज़िंदगी आसान बना रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आठ साल पहले तक गोरखपुर में इंसेफेलाइटिस के कहर से हजारों बच्चों की मौत होती थी, लेकिन अब ना केवल बीमारी का इलाज हुआ है, बल्कि बीमार मानसिकता वाले माफियाओं का भी उपचार हुआ है। आज गोरखपुर माफिया से मुक्त है। व्यापारी, बेटी और आमजन सभी सुरक्षित हैं।
योजनाओं में नहीं देखा जाता चेहरा या पार्टी
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ कार्य कर रही है। आज तक 57 लाख से अधिक गरीबों को आवास मिला, वह भी बिना चेहरा या पार्टी देखे। उन्होंने बताया कि अब हर गरीब को आयुष्मान भारत योजना या मुख्यमंत्री राहत कोष से निशुल्क उपचार की सुविधा मिल रही है।
फर्टिलाइजर कारखाना बना विकास का प्रतीक
सीएम योगी ने याद दिलाया कि पिछली सरकारों ने जो फर्टिलाइजर कारखाना बंद कर दिया था, उसे दोबारा चालू किया गया है। जो अब गोरखपुर के विकास का प्रतीक बन गया है।