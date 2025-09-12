CM Yogi gave red carpet welcome to Mauritius PM in Ayodhya, did darshan-pujan in Ram mandir मॉरीशस पीएम का अयोध्या में सीएम योगी ने किया रेड कारपेट वेलकम, राम मंदिर में किया दर्शन-पूजन, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
मॉरीशस पीएम का अयोध्या में सीएम योगी ने किया रेड कारपेट वेलकम, राम मंदिर में किया दर्शन-पूजन

मॉरीशस प्रधानमंत्री शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे। यहां एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने स्वागत किया। डॉ. नवीन चंद्र का रेड कारपेट वेलकम किया। नवीन चंद्र ने राम मंदिर में रामलला के दर्शन -पूजन किए।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 01:32 PM
मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीन चंद्र रामगुलाम अपने 30 सदस्यीय मंत्रियों-परिजनों के प्रतिनिधिमंडल के साथ शुक्रवार को रामनगरी अयोध्या पहुंचे। अयोध्या एयरपोर्ट पर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। प्रदेश सरकार की ओर से जिला प्रशासन ने डॉ. नवीन चंद्र का रेड कारपेट वेलकम किया। अयोधा एयरपोर्ट से राम मंदिर पहुंचकर दर्शन-पूजन किया।

वाराणसी से चलकर प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम, महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या दोपहर सवा बारह बजे पहुंचे। एयरपोर्ट पर ही उनको अयोध्या की संस्कृति से रूबरू कराया गया। भव्य स्वागत के बाद डॉ. नवीन चंद्र राम गुलाम पत्नी वीणा रामगुलाम एवं मंत्रियों- परिजनों के साथ राम मंदिर के लिए रवाना हुए। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनका काफिला 20 मिनट में राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश कर गया।

राम मंदिर में रामलला की पूजा-अर्चना के बाद मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र एवं उनके प्रतिनिधि मंडल ने राम दरबार में भी पूजा अर्चना की। अयोध्या राम मंदिर निर्माण की अद्यतन जानकारी लेने के बाद डॉ. नवीन चंद्र कुबेरेश्वर नाथ मंदिर पहुंचे। श्रीराम जन्मभूमि परिसर में ही कुबेर टीला पर बने भगवान शिव के मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद डॉ. नवीन चंद्र वापस एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर परिसर में ही उनके अल्पाहार की भी व्यवस्था की थी । अयोध्या एयरपोर्ट पर उनको विदा करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वापस अयोध्या धाम पहुंच गए। सीएम योगी हरि गोपाल धाम में स्वामी हर्याचार्य की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंच गए।

