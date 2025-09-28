CM Yogi gave gifts worth 825 crore rupees in Balrampur district before Dussehra, visited and worshipped Maa Pateshwari दशहरे से पहले सीएम योगी ने इस जिले में दीं 825 करोड़ की सौगातें, मां पाटेश्वरी का किए दर्शन-पूजन, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
दशहरे से पहले योगी आदित्यनाथ बलरापुर जिले में 825 करोड़ की सौगातों की बारिश की। योगी आदित्यनाथ शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर में देवी आराधना के बाद 124 परियोनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 11:43 AM
दशहरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर में देवी आराधना के बाद रविवार को बलरामपुर में 825.29 करोड़ की 124 परियोनाओं की सौगातें दीं। योगी ने लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन विकास, सेतु, परिवहन समेत अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। राजकीय पालीटेक्निक का लोकार्पण भी किया। इसके अलावा बलरामपुर में ट्रांजिट हास्टल, राजकीय आइटीआइ बेलीकला तुलसीपुर और विशुनपुर विश्राम में 100-100 सीट महिला एवं पुरुष छात्रावास का लोकार्पण भी किया।

गोरक्षपीठाधीश्वर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर शनिवार को बलरामपुर पहुंचे थे। यहां उन्होंने मां पाटेश्वरी मंदिर में रात्रि विश्राम किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही योगी ने नवरात्रि मेले की तैयारियों की जानकारी ली। इसके बाद गोरक्षपीठाधीश्वर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार प्रातः तुलसीपुर में देवी शक्तिपीठ मां पाटेश्वरी मंदिर में दर्शन, पूजन-अर्चन किए। मां की आरती उतारी। मुख्यमंत्री योगी ने मां से सुखी, स्वस्थ व प्रसन्नचित्त उत्तर प्रदेश की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री गोशाला गए, जहां उन्होंने गायों को गुड़ और चारा खिलाया। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया।

इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में आये श्रद्धालुओं का अभिवादन भी किया। बच्चों को देखकर उनके पास पहुंचे और हालचाल जाना। फिर उन्हें चॉकलेट भी दी और खूब मन लगाकर पढ़ने को कहा। इस दौरान मंदिर के महंत मिथिलेश नाथ योगी, कालीबाड़ी मंदिर गोरखपुर के महंत रवींद्र दास भी मौजूद रहे। इसके बाद योगी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। यहां योगी ने सौगातें दीं। लोकार्पण और शिलान्यास करने के योगी ने लोगों को संबोधित किया।

