सीएम योगी ने होली पर बछड़ों को खिलाया गुड़, अबीर का तिलक लगा रंगोत्सव का शुभारंभ

CM Yogi Holi Celebration in Gorakhpur: पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त होली की धूम मची हुई है। मथुरा-वृंदावन, वाराणसी, अयोध्या, संभल सहित यूपी की विभिन्न धार्मिक नगरियों में जोरशोर से होली मनाई जा रही है। होली के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में हैं। उन्होंने सुबह रंगोत्सव की शुरुआत गोरखनाथ मंदिर की गौशाला से की। सीएम योगी आदित्यनाथ गौशाला में पहुंचे। उन्होंने बछड़ों को गुड़ खिलाया और अबीर का तिलक लगाया। मंदिर में सुबह से ही होली मनाने के लिए साधु-संन्यासी और आम लोग मौजूद थे। सीएम योगी ने उनके साथ अबीर-गुलाल और फूलों की होली मनाई। इस दौरान थोड़ी देर तक सबके साथ बैठकर सीएम योगी ने फाग गीतों का आनंद भी लिया। गोरखनाथ मंदिर से रंगोत्सव की शुरुआत करने के बाद सीएम योगी गोरखपुर के घंटाघर पहुंचे हैं। वह वहां से हर साल होली पर निकलने वाली परंपरागत नृसिंह शोभायात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं।

इस शोभायात्रा का आयोजन श्री होलिकोत्सव समिति और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से हर होली पर किया जाता है। इसकी अगुवाई गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं। सामाजिक समरसता और सनातन संस्कृति के संदेश के साथ निकलने वाली यह शोभायात्रा दशकों पुरानी परंपरा का निर्वाह करती है। भक्ति की शक्ति की प्रतिष्ठा, भेदभाव भुलाकर सबको गले लगाने और समृद्ध सनातन संस्कृति के उत्सव पर्व होली पर इस शोभायात्रा में सीएम योगी की बतौर गोरक्षपीठाधीश्वर मौजूदगी गोरखपुर के रंगोत्सव को बेहद खास बनाती है।

इस बार भी सीएम योगी के संग भक्ति की उमंग में यहां सामाजिक समरसता के रंग जमकर बरसे। सीएम योगी 1996 से इस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। पांच किमी से अधिक दूरी तय करने वाली शोभायात्रा में पथ नियोजन आरएसएस के कार्यकर्ता करते हैं और भगवान नृसिंह के रथ पर सवार हो गोरक्षपीठाधीश्वर रंगों में सराबोर होकर बिना भेदभाव शुभकामनाओं का आदान-प्रदान करते हैं।

गोरखपुर में भगवान नृसिंह रंगोत्सव शोभायात्रा की शुरुआत अपने गोरखपुर प्रवासकाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक नानाजी देशमुख ने 1944 में की थी। गोरखनाथ मंदिर में होलिकादहन की राख से होली मनाने की परंपरा इसके काफी पहले से जारी थी।