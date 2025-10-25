रउवा सब पर छठी मईया के कृपा बनल रहे, CM योगी ने भोजपुरी में दी महापर्व की बधाई

संक्षेप: शनिवार से छठ महापर्व नहाय-खाय के साथ शुरू हो गया है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर भोजपुरी में लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि रउवा सब पर छठी मईया के कृपा बनल रहे।

नहाय-खाय के साथ शनिवार से छठ महापर्व शुरू का शुभारंभ हो गया है। व्रती महिलाएं स्नान-ध्यान कर भगवान भास्कर की पूजा करेंगी। इस महापर्व को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भोजपुरी में बधाई दी है। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा कि रउवा सब पर छठी मईया के कृपा बनल रहे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भोजपुरी में महापर्व की बधाई देते हुए कहा, "सूर्य उपासना और लोक आस्था के महापर्व छठ की आप सभी को हार्दिक बधाई, रउवा सब पर छठी मईया के कृपा बनल रहे। परिवार खातिर कठिन व्रत रखे वाली माता आ बहिन लोगन के हमरे तरफ से विशेष मंगलकामना। छठ महापर्व प्रकृति, श्रद्धा और अनुशासन का एक अनुपम संगम है। सूर्य उपासना के माध्यम से हमें जीवन में प्रकाश, ऊर्जा और संतुलन का संदेश देता है। ये पर्व सिर्फ पूजा नहीं है बल्कि सांस्कृतिक आत्मा का उत्सव का है। छठी मईया की कृपा से सभी प्रति अपने संकल्प में सफल हों। स्वास्थ्य और सुख और समृद्धि का जीवन पाएं। यह महान परंपरा पर पीढ़ी दर पीढ़ी सतत जारी रहे। यही मेरी कामना रहे। जय छठी मईया..."

पीएम मोदी ने भी छठ पूजा की दी शुभकामनाएं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को लोगों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, "नहाय-खाय के पावन अनुष्ठान के साथ आज से चार दिवसीय महापर्व छठ का शुभारंभ हो रहा है। बिहार सहित देशभर के श्रद्धालुओं को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। सभी व्रतियों को मेरा नमन और वंदन।"