संक्षेप: Dharmendra Death: अभिनेता धर्मेंद्र के न‍िधन पर सीएम योगी ने दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि लोकप्रिय फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र जी का निधन अत्यंत दुःखद एवं कला व फिल्म जगत की अपूरणीय क्षति है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि!',

Dharmendra Death: दिग्गज फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का 89 की उम्र में सोमवार को निधन हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ ने भी धर्मेंद्र के न‍िधन पर दुख जताया है। इसके अलावा यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कई नेताओं ने दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि लोकप्रिय फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र जी का निधन अत्यंत दुःखद एवं कला व फिल्म जगत की अपूरणीय क्षति है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि!',उन्होंने कहा प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को सद्गति तथा शोकाकुल परिजनों एवं उनके प्रशंसकों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति!'

बीजेपी यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दी श्रद्धांजलि यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी दुख व्यक्त किया। उन्होंने 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा कि हिंदी सिनेमा जगत के सुप्रसिद्ध अभिनेता एवं भारतीय जनता पार्टी से माननीय सांसद रहे श्री धर्मेंद्र जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। धर्मेंद्र जी का निधन सिनेमा जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोक संतप्त परिजनों एवं उनके समर्थकों को विपदा की इस घड़ी में शक्ति प्रदान करें।

केशव प्रसाद मौर्य ने भी दुख जताया इसके अलावा उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि 'पद्म भूषण से सम्मानित भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता एवं पूर्व सांसद धर्मेंद्र जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। सिनेमा जगत में उनका अद्वितीय योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। उन्होंने कहा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करें। ओम शांति!''