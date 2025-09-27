कौन थे प्रो.यूपी सिंह? जिनके निधन पर सीएम योगी ने जताया दुख; कल अंतिम संस्कार में होंगे शामिल

प्रो.यूपी सिंह के कॅरियर की शुरुआत महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज से हुई थी। उनकी नियुक्ति तत्कालीन गोरक्षपीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ ने की थी। जब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने अपने 2 महाविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए दान में दे दिए तो प्रो.यूपी सिंह भी गोरखपुर विश्वविद्यालय चले गए।

महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष, पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. उदय प्रताप सिंह (यूपी सिंह) का शनिवार सुबह निधन हो गया। वह 92 वर्ष के थे। प्रो. सिंह पिछले कुछ महीनों से अस्वस्थ चल रहे थे। अध्यापन कार्य में आने के बाद से ही उनका पूरा जीवन गोरक्षपीठ और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को समर्पित रहा। प्रो. सिंह अपने पीछे दो पुत्रों दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. वीके सिंह और यूपी कॉलेज के आचार्य प्रो. राजीव कृष्ण सिंह का परिवार छोड़ गए हैं। प्रो.सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताया है। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके शुभचिंतकों, गोरक्षपीठ और आरएसएस से जुड़े पदाधिकारियों और शिक्षा जगत के लोगों का उनके आवास पर तांता लगा है। सीएम कल उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए गोरखपुर जाएंगे। प्रो. सिंह का अंतिम संस्कार रविवार (28 सितंबर) को गोरखपुर में राप्ती नदी के राजघाट पर दिन में 12 बजे से होगा।

अलग-अलग दायित्वों में देश और दुनिया में गोरखपुर का नाम रोशन कर चुके प्रो.यूपी सिंह आजीवन गोरक्षपीठ को समर्पित रहे। वह डॉ. भोलेन्द्र सिंह के बाद वर्ष 2018 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष बने और तबसे अनवरत प्रतिदिन सुबह से शाम तक गोरक्षपीठ की शिक्षण संस्थाओं की प्रगति में खुद को तल्लीन किए रहते थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी वह शिक्षा परिषद के कार्यों को लेकर पूरी तरह समर्पित और क्रियाशील बने रहे।