Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newscm yogi embarked on tour up ahead Panchayat elections After Aligarh and Saharanpur now travel Agra and Moradabad
पंचायत चुनाव से पहले यूपी के दौरे पर निकले सीएम योगी, अलीगढ़, सहारनपुर के बाद अब कहां जाएंगे?

पंचायत चुनाव से पहले यूपी के दौरे पर निकले सीएम योगी, अलीगढ़, सहारनपुर के बाद अब कहां जाएंगे?

संक्षेप:

सीएम योगी इन दिनों यूपी के दौरे पर निकले हैं। रविवार को सीएम योगी अलीगढ़ और सहारनपुर गए थे। सोमवार को उनका मुरादाबाद, गाजियाबाद और आगरा का दौरा लगा है।

Dec 07, 2025 11:21 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share Share
Follow Us on

यूपी में कुछ महीनों बाद ही पंचायत चुनाव होने हैं। पंचायत चुनाव को लेकर सीएम योगी अब यूपी के दौरे पर निकल चुके हैं। अलग-अलग जिलों में जाकर सीएम योगी अफसरों और संगठन के पदाधिकारियों संग मीटिंग करते नजर आए। रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से सीधे अलीगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने कलेक्ट्रेट में अफसरों संग मीटिंग की और जिले में चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी ली। इसके बाद सीएम योगी सहारनपुर पहुंचे। सीएम योगी ने अफसरों की मीटिंग से पहले संगठन के कार्यकर्ताओं संग बैठक की, जिसमें उन्होंने पंचायत चुनाव और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए जुटने की अपील की। सीएम योगी के दौरे के चलते दोनों जिलों में पुलिस फोर्स अलर्ट रही। सीएम योगी अब सोमवार को मुरादाबाद, गाजियाबाद और फिर आगरा जाएंगे। 11 दिसंबर को सीएम योगी का बरेली दौरा भी संभावित है। हालांकि बरेली जाने को लेकर सीएम योगी का कोई कार्यक्रम अभी नहीं आया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मुरादाबाद में सीएम करेंगे भाजपा नेताओं के साथ बैठक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को मुरादाबाद पहुंचेंगे। सीएम योगी ने यहां भाजपा नेताओं के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें मंडल के सभी सांसद, विधायक, एमएलसी, जिला प्रभारी, अध्यक्ष और मुख्य पदाधिकारी रहेंगे। इस दौरान वह मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री यहां करीब एक घंटे रहेंगे। वह सुबह 10.50 पर सर्किट हाउस में उतरेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे गाजियाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां से आगरा जाएंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष आकाश पाल ने बताया कि संगठन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उधर जिला प्रशासन मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर अलर्ट है। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं।

आगरा में दो घंटे रहेंगे योगी आदित्यनाथ

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को लगभग दो घंटे आगरा में रहेंगे। वह यहां एसआईआर की प्रगति की समीक्षा बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 3:10 बजे राजकीय वायुयान से खेरिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से कार द्वारा दोपहर 3:30 बजे मंडलायुक्त सभागार पहुंचेंगे। यहां शाम 4:30 बजे तक एसआईआर की प्रगति और पंचायत चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक होगी। मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक समाप्त करने के बाद शाम 4:45 बजे खेरिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से शाम 4:50 बजे राजकीय वायुयान से लखनऊ के लिए उड़ान भरेंगे।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
CM Yogi Yogi Adityanath UP Sarkar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |