पंचायत चुनाव से पहले यूपी के दौरे पर निकले सीएम योगी, अलीगढ़, सहारनपुर के बाद अब कहां जाएंगे?

संक्षेप: सीएम योगी इन दिनों यूपी के दौरे पर निकले हैं। रविवार को सीएम योगी अलीगढ़ और सहारनपुर गए थे। सोमवार को उनका मुरादाबाद, गाजियाबाद और आगरा का दौरा लगा है।

यूपी में कुछ महीनों बाद ही पंचायत चुनाव होने हैं। पंचायत चुनाव को लेकर सीएम योगी अब यूपी के दौरे पर निकल चुके हैं। अलग-अलग जिलों में जाकर सीएम योगी अफसरों और संगठन के पदाधिकारियों संग मीटिंग करते नजर आए। रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से सीधे अलीगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने कलेक्ट्रेट में अफसरों संग मीटिंग की और जिले में चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी ली। इसके बाद सीएम योगी सहारनपुर पहुंचे। सीएम योगी ने अफसरों की मीटिंग से पहले संगठन के कार्यकर्ताओं संग बैठक की, जिसमें उन्होंने पंचायत चुनाव और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए जुटने की अपील की। सीएम योगी के दौरे के चलते दोनों जिलों में पुलिस फोर्स अलर्ट रही। सीएम योगी अब सोमवार को मुरादाबाद, गाजियाबाद और फिर आगरा जाएंगे। 11 दिसंबर को सीएम योगी का बरेली दौरा भी संभावित है। हालांकि बरेली जाने को लेकर सीएम योगी का कोई कार्यक्रम अभी नहीं आया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मुरादाबाद में सीएम करेंगे भाजपा नेताओं के साथ बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को मुरादाबाद पहुंचेंगे। सीएम योगी ने यहां भाजपा नेताओं के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें मंडल के सभी सांसद, विधायक, एमएलसी, जिला प्रभारी, अध्यक्ष और मुख्य पदाधिकारी रहेंगे। इस दौरान वह मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री यहां करीब एक घंटे रहेंगे। वह सुबह 10.50 पर सर्किट हाउस में उतरेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे गाजियाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां से आगरा जाएंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष आकाश पाल ने बताया कि संगठन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उधर जिला प्रशासन मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर अलर्ट है। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं।