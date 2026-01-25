बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ नागरिकों को सुरक्षा का एहसास कराती है डबल इंजन सरकार: सीएम योगी

संक्षेप: सीएम योगी ने कहा कि यह धरती ब्रजभूमि हमारी प्राचीन काल से तीर्थ भूमि रही है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन सभी तीर्थ हजारों वर्षों से सनातन धर्मावलंबी के लिए प्रेरणा रहे हैं। यहां के कण-कण में कृष्ण का राधा रानी का बास है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अक्षयपात्र में प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का स्वागत करते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रज भूमि सनातन धर्मावलंबियों के लिए हमेशा से प्रेरणा रही है। भाजपा के नव निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भगवान श्री कृष्ण की भूमि पर प्रथम आगमन पर उन्होंने यूपी की जनता जनार्दन और भाजपा के कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत किया। योगी ने कहा कि नितिन युवा ऊर्जा के प्रतीक हैं। पांच बार से बिहार विधानसभा में विधायक हैं। भाजपा के संगठन के विभिन्न पदों पर भी ईमानदारी से निर्वहन करने के बाद अब प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में भाजपा ने नितिन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

योगी ने कहा कि यह धरती ब्रजभूमि हमारी प्राचीन काल से तीर्थ भूमि रही है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन सभी तीर्थ हजारों वर्षों से सनातन धर्मावलंबी के लिए प्रेरणा रहे हैं। यहां के कण-कण में कृष्ण का राधा रानी का बास है। हजारों वर्षों से इस विरासत का अंश आज भी श्रद्धालु यहां ढूंढता है उसके साथ अपना तारतम्य स्थापित करता है। इसके साथ ही पं. दीनदयाल उपाध्याय की जन्मभूमि भी मथुरा में है। योगी ने कहा कि ब्रज भूमि भारत की सांस्कृतिक और आध्यायत्मिकता की भूमि है।

यूपी अब बीमारू राज्य नहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यूपी अब बीमारू राज्य नहीं है। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से यूपी देश की अर्थव्यवस्था का संबल बन रहा है। निरंतर पिछले पांच वर्ष से रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ नागरिकों को सुरक्षा का एहसास कराती है, बगैर भेदभाव के बंचित को बरीयता के आधार पर शासन की योजना का लाभ देने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि नौजवान, हो, किसान हो, महिलाएं हों, विरासत का सम्मान देने का कार्य बगैर भेदभाव के प्रत्येक जगह प्रभावी ढंग से उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन सरकार कर रही है।