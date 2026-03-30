सीएम योगी की बड़ी सौगात, 70 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए स्मार्टफोन, नियुक्ति पत्र भी सौंपे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने प्रदेशभर में करीब 69,794 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को स्मार्टफोन वितरित किए, जिससे उनके कामकाज को डिजिटल रूप से मजबूत किया जा सके।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी सौगात दी। इस दौरान उन्होंने प्रदेशभर में करीब 69,794 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को स्मार्टफोन वितरित किए, जिससे उनके कामकाज को डिजिटल रूप से मजबूत किया जा सके। साथ ही कार्यक्रम में आंगनवाड़ी सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ मिशन रोजगार के तहत नियुक्ति पत्र भी सौंपे।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य व पोषण से जुड़े कार्यक्रमों की रीढ़ हैं। स्मार्टफोन मिलने से उन्हें डेटा अपडेट करने, योजनाओं की निगरानी और लाभार्थियों तक सेवाएं पहुंचाने में आसानी होगी। सरकार का उद्देश्य इस पहल के जरिए आंगनबाड़ी सेवाओं को डिजिटल और पारदर्शी बनाना है, ताकि बच्चों के पोषण, टीकाकरण और विकास से जुड़ी जानकारी समय पर दर्ज हो सके। इसके साथ ही कार्यक्रम में आंगनबाड़ी केंद्रों के विकास, नई सुविधाओं और रोजगार से जुड़े अन्य योजनाओं का भी जिक्र किया गया। सरकार का मानना है कि इस तरह की पहल से महिला सशक्तिकरण और बाल विकास योजनाओं को और गति मिलेगी।

रियल टाइम अपडेट हो सकेगा कामकाज इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज प्रदेश में 69 हजार से अधिक स्मार्टफोन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वितरित किए गए हैं। जिससे अब कामकाज में रियल टाइम अपडेट मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि डेटा सही और समय पर अपडेट होने से प्रदेश की रैंकिंग में भी सुधार आएगा और हर आंगनबाड़ी केंद्र एक डिजिटल सेवा केंद्र के रूप में विकसित होगा।

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि स्मार्टफोन के अलावा 1.33 लाख से अधिक स्टेडियोमीटर, 10,553 इंफैंटोमीटर और 58 हजार से ज्यादा वजन मापने की मशीनें भी उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की निगरानी बेहतर तरीके से हो सकेगी।