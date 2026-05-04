CM योगी ने 500 लेखा परीक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे, बोले- बीमारू राज्य से रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बना यूपी

सीएम योगी ने सोमवार को लोकभवन में 500 लेखा परीक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस मौके पर उन्होने कहा कि यूपी अब बीमारू राज्य से रेवेन्यू सरप्ल्स स्टेट वाला राज्य बन गया है। बिना बैंक से कर्ज लिए 4,2000 करोड़ की गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना पूरी हुई है।

योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लोकभवन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में कहा कि उत्तर प्रदेश अब बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को अपने वित्तीय संसाधनों से पूरा करने में सक्षम हो चुका है। उन्होंने बताया कि देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में शामिल करीब 600 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण बिना किसी बैंक ऋण के पूरा किया गया है, जिस पर 36,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुआ। इसके साथ ही एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित किए जा रहे इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक हब सहित पूरी परियोजना पर 42,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हो चुका है।

बीमारू से रेवेन्य सरप्लस स्टेट बना यूपी- योगी योगी ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश ‘बीमारू’ से रेवेन्यू सरप्लस राज्य बना है, वित्तीय अनुशासन और बेहतर प्रबंधन से अर्थव्यवस्था, बजट और प्रति व्यक्ति आय तीन गुना हुई है। बिना बैंक से कर्ज लिए 4,2000 करोड़ की गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना पूरी हुई है। इस दौरान सहकारी समितियां और पंचायत लेखा परीक्षा विभाग के लिए नवचयनित 371 लेखा परीक्षकों और स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के लिए नवचयनित 129 लेखा परीक्षकों के नियुक्ति पत्र बांटे।

2017 से पहले प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब थी- सीएम योगी मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 में सरकार बनने के समय प्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी और कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान कर्ज देने को तैयार नहीं था। उन्होंने बताया कि उस समय प्रदेश की छवि ऐसी बन चुकी थी कि बैंक अधिकारी फोन तक उठाने से कतराते थे। ऐसे में सरकार ने वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर जोर दिया, जिसका परिणाम यह रहा कि आज यूपी “रेवेन्यू सरप्लस स्टेट” बन चुका है। उन्होंने कहा कि यदि अनियंत्रित खर्च और बिना योजना के कर्ज लिया जाता, तो आज प्रदेश पर भारी ऋण बोझ होता।

एक्साइज से आय 62-63 हजार करोड़ हुई- योगी सीएम ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए जेपीएनआईसी परियोजना का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना की लागत 200 करोड़ रुपये से बढ़कर 860 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, फिर भी यह अधूरी है, जो वित्तीय अनुशासनहीनता और कुप्रबंधन का स्पष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश देश की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है और हर निवेशक यहां निवेश करना चाहता है। एक्साइज से होने वाली आय भी 12 हजार करोड़ से बढ़कर 62-63 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जो राजस्व लीकेज पर नियंत्रण का परिणाम है।