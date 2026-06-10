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पीएम मोदी के रिकॉर्ड बनाने पर सीएम योगी की बधाई, मंदिर-मंदिर पूजा पाठ में जुटी पूरी भाजपा

Yogesh Yadav लखनऊ
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जवाहर लाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़कर लगातार 4399 दिनों तक पीएम मोदी प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले नेता बन गए हैं। यह रिकॉर्ड बनाने पर सीएम योगी ने पीएम मोदी को बधाई दी है। पूरी भाजपा इस मौके पर मंदिर-मंदिर दर्शन पूजन में जुटी है।

पीएम मोदी के रिकॉर्ड बनाने पर सीएम योगी की बधाई, मंदिर-मंदिर पूजा पाठ में जुटी पूरी भाजपा

जवाहर लाल नेहरू का सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने का रिकार्ड तोड़ने पर सीएम मोदी ने पीएम मोदी को बधाई दी है। सीएम योगी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर लिखा कि 145 करोड़ भारतवासियों की सेवा, सुरक्षा और समृद्धि के लिए सतत समर्पित, अमृतकाल के सारथी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के इतिहास में सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देने वाले जननेता बनने पर हार्दिक बधाई। भारतीय लोकतंत्र का यह अभूतपूर्व कीर्तिमान संपूर्ण देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है। वहीं, पूरी भाजपा पीएम मोदी के लिए मंदिरों में पूजा पाठ में जुटी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दिल्ली में सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे और पूजा-पाठ की।

प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 4399 दिन पूरा कर पीएम मोदी सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहने वाले नेता बन गए हैं। इससे पहले जवाहर लाल नेहरू लगातार 4398 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे थे। मुख्यमंत्री ने लिखा कि इतिहास में ऐसे अवसर विरले ही दिखते हैं, जब कोई नेतृत्व केवल सरकार का नहीं, बल्कि एक युग की चेतना का प्रतीक बन जाता है। यह सम्मान उसी तप, त्याग, दूरदृष्टि और राष्ट्रनिष्ठा का अभिनंदन है, जिसने करोड़ों देशवासियों को 'विकसित भारत' के स्वप्न से जोड़ा है। मुख्यमंत्री ने लिखा कि राष्ट्रसेवा को समर्पित आपकी यह अविराम साधना भारत की प्रगति, प्रतिष्ठा और पराक्रम की नई गाथाएं लिखती रहे, यही मंगलकामना है।

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यूपी के 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में भाजपा का कार्यक्रम

वहीं, उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम होंगे। पार्टीजन मंदिरों में पूजा-अर्चना कर प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करेंगे। इसे लेकर मंगलवार को राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने वर्चुअल बैठक भी की थी।

भाजपा में वर्ष 2014 में शुरू हुआ मोदी योगी बदस्तूर जारी है। पार्टी का मानना है कि उनके करिश्माई नेतृत्व ने भाजपा को फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। अभी तक सबसे लंबे समय प्रधानमंत्री रहने का रिकार्ड जवाहर लाल नेहरू के नाम था। मगर नरेंद्र मोदी अब भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में लंबे समय तक निरंतर निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं।

पार्टी ने इस विशेष अवसर को धूमधाम से मनाने का फैसला किया है। बुधवार को सभी विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले कार्यक्रम सहित अभियान के तहत होने वाले अन्य आयोजनों की मंगलवार को राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने समीक्षा की।

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पंकज चौधरी और धर्मपाल लखनऊ में करेंगे पूजा

इस वर्चुअल बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के साथ ही प्रदेश पदाधिकारी और विधायक भी जुड़े। उन्होंने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख मंदिरों में आयोजन होंगे। इसमें पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। पार्टी के सभी मंत्री, विधायकों के साथ ही सांसदों को भी शामिल किया गया है।

इसी क्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी बुधवार को सुबह 10.30 बजे लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में और शाम को काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन और महाआरती में शामिल होंगे। प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह लखनऊ में पूजा-अर्चना में शामिल होंगे।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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