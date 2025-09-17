CM Yogi congratulated PM Narendra Modi on his 75th birthday प्रभु श्रीराम से प्रार्थना है.., पीएम नरेंद्र मोदी के 75वें बर्थडे पर सीएम योगी ने ऐसे दी बधाई, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsCM Yogi congratulated PM Narendra Modi on his 75th birthday

पीएम नरेंद्र मोदी के 75वें बर्थडे पर सीएम योगी ने बधाई दी है। सीएम योगी ने कहा कि प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु जीवन प्रदान करें और उन्हें 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं एवं आकांक्षाओं का पथप्रदर्शक बताया।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 11:35 AM
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर बधाई दी। सीएम योगी ने कहा कि प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु जीवन प्रदान करें और उन्हें 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं एवं आकांक्षाओं का पथप्रदर्शक बताया। प्रधानमंत्री मोदी आज 75 साल के हो गए।

सीएम योगी ने ऐक्स पर लिखा कि 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं-आकांक्षाओं के संवाहक, वैश्विक मंच पर 'नए भारत' को अग्रिम पंक्ति में प्रतिष्ठित करने वाले, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता, हम सभी के मार्गदर्शक, 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' की संकल्पना को साकार करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई!

उन्होंने कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि और लोक-कल्याण की भावना को जीवन-साधना में उतारने वाले आपके अप्रतिम पुरुषार्थ, संवेदनशील नेतृत्व और अखंड कर्मनिष्ठा ने 'नए भारत' को आशा, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। 25 करोड़ प्रदेशवासियों की ओर से प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु जीवन प्रदान करें, जिससे राष्ट्र को आपका सशक्त नेतृत्व और हम सभी को आपका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे।

ये भी पढ़ें:शिक्षक अब नहीं करेंगे कोई प्रदर्शन, TET को लेकर योगी के इस आदेश के बाद किया ऐलान

इसके बाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीपीओ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री द्वय केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मोदीजी यशस्वी प्रधानमंत्री होने के साथ ही उनकी गिनती दुनिया के सबसे दूरदर्शी और लोकप्रिय राजनेताओं में होती है।

योगी ने कहा कि आज पूरी दुनिया मोदीजी के नेतृत्व में इस नये भारत के दर्शन कर रही है। वो भारत जो दुनिया का पिछलग्गू नहीं बल्कि दुनिया को अपना अनुसरण करने के लिए प्रेरित कर रहा है। पिछले 11 वर्षों में मोदीजी के नेतृत्व में इस नये भारत ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलताओं के नये प्रतिमान स्थापित किए हैं। फिर चाहे वो अर्थव्यवस्था, विरासत, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, इम्प्लायमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विकास, जल संसाधन या अन्य कोई क्षेत्र हो।

वहीं उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उनके जन्मदिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। अपने शुभकामना संदेश में खन्ना ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री, आप स्वस्थ एवं दीर्घायु हों और देश का नेतृत्व करते रहें तथा अपने नेतृत्व में देश को निरंतर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते रहें। आपने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ भारत को विश्व पटल पर नई पहचान दिलाई है। जनसेवा और राष्ट्र निर्माण के आपके संकल्प ने देशवासियों में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार किया है। आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई।”

