सीएम योगी की अफसरों को दो टूक- यूपी में ये कतई बर्दाश्त नहीं; चूके तो भुगतेंगे

सीएम योगी ने कहा कि हर गोशाला में भूसा बैंक होना ही चाहिए। इसके साथ ही स्थानीय किसानों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए हरे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों को गो-आश्रय स्थलों से जोड़ने का भी निर्देश उन्होंने दिया।

UP News: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ में अपने आवास पर गोशालाओं, गो-संरक्षण और पशु कल्याण को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने गोशालाओं की मौजूदा स्थिति, गोवंश के स्वास्थ्य और उनकी देखभाल पर विस्तार से चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से दो टूक कहा कि यूपी में गो-तस्करी और गोसेवा से जुड़े किसी काम में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस किसी की लापरवाही सामने आएगी उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

सीएम योगी ने कहा कि हर गोशाला में भूसा बैंक होना ही चाहिए। इसके साथ ही स्थानीय किसानों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए हरे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जानी चाहिए। प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों को गो-आश्रय स्थलों से जोड़ने का भी निर्देश उन्होंने दिया। बैठक में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त, अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी और गौ-सेवा आयोग के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

गोशलााओं को आत्मनिर्भर बनाएं सीएम योगी ने गोसेवा आयोग के पदाधिकारियों और अधिकारियों को गोशालाओं के नियमित निरीक्षण का निर्देश दिया। पदाधिकारियों को दो-दो के समूह में मंडलवार भ्रमणस कर व्यवस्थाओं की समीक्षा करने और उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा। सीएम योगी ने कहा गोसेवा भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। इस क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा।

सीएम योगी ने तकनीक और निगरानी पर विशेष जोर देते हुए सभी गो-आश्रय स्थलों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने और उनकी लगातार निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके लिए उन्होंने सीएसआर फंड के प्रभावी उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से पुख्ता निगरानी सुनिश्चित होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। व्यवस्थाएं सुदृढ़ होंगी। उन्होंने डीबीटी प्रणाली से समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने और हर गोशाला में गोवंश की दैनिक संख्या का रजिस्टर अनिवार्य रूप से मेंटेन करने के निर्देश भी दिए।