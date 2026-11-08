माफियाओं के बाद अब इनके खात्मे की बारी, दिवाली पर वनटांगियों के बीच CM योगी का ऐलान

सीएम योगी हर साल की तरह दिवाली मनाने गोरखपुर के वनटांगिया गांव में पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने यूपी में माफियाओं के बाद नशे के सौदागरों पर प्रहार का ऐलान किया। सीएम ने कहा कि जो दूसरों को बर्बाद करते हैं उन्हें हम चैन से नहीं रहने देंगे। उन्होंने कहा कि नशा नाश का कारण होता है। इससे दूर रहें।

यूपी में माफियाओं के बाद अब नशे के सौदागरों के खात्मे की बारी है। रविवार को गोरखपुर के वनटांगिया गांव में दिवाली मनाने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका ऐलान किया। सीएम योगी ने कहा कि नशा नाश का कारण होता है। जुआ इंसान को गुलाम बना देता है। इन दोनों से दूर रहें। इनके चलते अच्छा-खासा परिवार बर्बाद हो जाता है। यूपी में माफिया उन्मूलन के बाद नशे के सौदागरों पर प्रहार चल रहा है। जो दूसरों के जीवन को बर्बाद करते हैं हम उनको आबाद नहीं होने देंगे। दीपावली के मौके पर उन्होंने सबसे खासतौर पर युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा युवा अच्छी पढ़ाई करें, नौकरी और रोजगार की गारंटी भाजपा की डबल इंजन की सरकार लेगी। दीपावली के मौके पर सीएम योगी ने वनटांगिया समाज के लिए 82 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया।

अपने संबोधन में सीएम योगी ने अन्नदाता किसानों को आश्वस्त किया कि वे अच्छी पैदावार करें, उसका दाम सरकार उन्हें देगी। प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के माध्यम से कई गुना दाम दिलाएगी। उन्होंने कहा आज हर तबके के लोगों के साथ सरकार खड़ी है। सीएम योगी ने लोगों को दीपावली की बधाई देते हुए कहा कि भगवान राम 14 वर्षों के वनवास के बाद जब अयोध्या लौटे थे तो पूरे देश ने दीपावली के पर्व को मनाया था। भगवान राम 14 वर्ष वनवास में थे लेकिन पहले अंग्रेजों, फिर कांग्रेस और उसके बाद समाजवादी पार्टी के लोगों ने आपको और आपके पूर्वजों को 100 साल से अधिक समय तक इन जंगलों में दर-दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था।'

उत्तर प्रदेश में 56 वनटांगिया गांव थे जिनका कोई पुरसाहाल नहीं था। देश आजाद हुआ लेकिन इन वन गांवों को कभी आजादी नहीं मिल पाई। न इनका नाम मतदाता सूची में था न यहां सड़क, बिजली, पानी या राशन कार्ड था। स्कूल, अस्पताल, पेंशन की सुविधा और पक्का मकान भी नहीं था। आज वनटांगिया गांव में जंगल में मंगल है यह हम दावे के साथ कह सकते हैं। सीएम योगी ने बताया कि वह 19-20 सालों से वह वनटांगिया गांवों में आ रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से अयोध्या के बाद दीपावली मनाने यहीं आते हैं। उन्होंने वनटांगियों से अपने पूर्वजों के इतिहास को संजो कर रखने का आह्रवान किया।