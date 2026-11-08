जहां स्कूल खोलने पर हो गई थी FIR, उसी वनटांगिया गांव में आज दिवाली मनाएंगे CM योगी

सीएम योगी आज एक बार फिर वनटांगियों के बीच दिवाली मना रहे हैं। एक समय था जब वनटांगिया गांव में स्कूल खोलने पर वन विभाग ने अवैध काम बताकर एफआईआर दर्ज करा दी थी। तब योगी आदित्यनाथ सीएम नहीं सांसद थे। टांगिया मजदूरों पर जुल्म की 1918 में शुरू हुई कहानी 2017 में खत्म हुई।

सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी हर दिवाली वनटांगियों के बीच मनाते हैं। यह बात आज हर कोई जानता है लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि एक जमाने में वनटांगिया गांव में बच्चों का स्कूल खोलने पर उन पर एफआईआर हो गई थी। तब योगी आदित्यनाथ सीएम नहीं सांसद थे। अंग्रेजों के जमाने से जुल्म और ज्यादती के शिकार वनटांगियों की जिंदगी 2017 में योगी सरकार बनने के बाद से पूरी तरह बदल गई है। वनटांगिया परिवारों के बच्चों के बीच टॉफी वाले बाबा के नाम से मशहूर सीएम योगी का हर दिवाली पर उनके बीच पहुंचना साल भर के लिए उन्हें उर्जा और उत्साह से भर देता है। मुख्यमंत्री के रूप में वनटांगियों के बीच योगी आदित्यनाथ की यह दसवीं दिवाली है। हालांकि, इस समुदाय से अपनत्व और जुड़ाव का सिलसिला उन्होंने सांसद रहते वर्ष 2006 में ही शुरू किया था। तब से हर दीपावली पर उनके बीच पहुंचना ऐसी परंपरा है जिसका इंतजार वनटांगिया परिवार पूरे साल करते हैं। रविवार को सीएम योगी 82.41 करोड़ रुपये की 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे।

गोरखपुर के पांच और महराजगंज के 23 वनटांगियां गांवों में रहने वाले 4573 वनटांगियों के लिए 2017 में ऐसी दिवाली आई जिसका इंतजार उन्हें 99 साल से था। अंग्रेजों के जमाने में इनके पूर्वजों ने बेतहाशा जुल्म सहे। साखू के घने जंगल लगाये। बदले में उन्हें ऐसा वनवास मिला जो आजाद भारत में भी जारी रहा। 19 अक्टूबर 2017 को यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में उनके बीच पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने उनके गांवों को राजस्व ग्राम का दर्जा देकर यह वनवास खत्म कराया।

सांसद के रूप में भी दिवाली पर यहां आते रहे योगी आदित्यनाथ वनटांगियों के बच्चों के लिए ड्रेस, कॉपी-किताब, खिलौने और ऐसे कई तोहफे लाते थे। लेकिन सीएम बनने के बाद उन्होंने जो तोहफा इन्हें दिया वो अब तक मिले तोहफों में सबसे खास था। राजस्व ग्राम का दर्जा पाने के लिए वनटांगियों ने बहुत कुछ झेला था। लाठियां-गोलियां खाते हुए लम्बा संघर्ष किया था। इसी संघर्ष से कन्हई प्रसाद जैसे टांगिया कवि भी निकले जिन्होंने 'टांगिया मजूर के बूझे न कोई मनई में...।' कविता लिखी। तीन दशक पहले लिखी इस छोटी सी कविता में टांगिया मजदूरों का 99 साल का दर्द समाया हुआ है। 2017 की दिवाली में 99 साल के उस दर्द से इस समुदाय की मुक्ति और कन्हई प्रसाद के शब्दों में उन्हें 'मनई' (मनुष्य) माने जाने की शुरुआत हुई।

अस्थाई स्कूल खोलने पर वन विभाग ने दर्ज करा दिया था मुकदमा वनटांगिया समुदाय के बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का इंतजाम कर उन्हें मुख्यधारा में जोड़ने के उद्देश्य से सांसद के रूप में योगी आदित्यनाथ ने यहां एस्बेस्टस शीट से एक अस्थाई स्कूल का निर्माण कराया था। तब वन विभाग ने उसे अवैध काम बताकर एफआईआर दर्ज करा दी थी।