सीएम योगी ने SIR को लेकर BJP नेताओं को फिर किया सतर्क, बोले-हरगिस न होने दें ये दो काम

CM Yogi Adityanath on SIR: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा पदाधिकारियों और बूथ के कार्यकर्ताओं से कहा कि एसआईआर को लेकर सतर्क रहें। उन्होंने दो बातों को लेकर चेताया और कहा कि ये दो काम हरगिस नहीं होने चाहिए। पहला-किसी भी तरह गलत नाम सूची में जुड़ने नहीं चाहिए और दूसरा-एक भी सही वोटर का नाम छूटना नहीं चाहिए। सीएम ने आह्वान किया कि भाजपा कार्यकर्ता डोर-टू-डोर मतदाता सूची लेकर पहुंचें।

योगी गोरखपुर के योगिराज बाबा गम्भीरनाथ प्रेक्षागृह में एसआईआर अभियान को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक में भाजपा महानगर के सात मंडलों के पदाधिकारी-कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों का नाम ससुराल में शिफ्ट हो रहा है तो जो बहू आई हैं, उनका नाम भी वोटर लिस्ट में शामिल कराएं। पहली जनवरी तक जिनकी उम्र 18 साल पूरी हो रही है, उनका नाम भी वोटर लिस्ट में शामिल कराएं। उन्होंने कुछ मोहल्लों का नाम लेकर कहा कि जो बूथ काफी दूर हैं, उसे लेकर शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी को दर्ज कराएं। ऐसे प्रयासों से मतदाताओं को सहूलियत होगी और वोट प्रतिशत बढ़ाने में मदद मिलेगी।

लोकतंत्र को कमजोर करने वाले अनर्गल टिप्पणी कर रहे मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं, वही लोग एसआईआर पर अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं। वह जीते तो उनका पुरुषार्थ और अगर वह हारते हैं तो इवीएम को दोषी ठहराते हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों का यही एकमात्र मुद्दा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र मजबूत होगा देश मजबूत होगा। विपक्षी पार्टियां नहीं चाहतीं कि लोकतंत्र मजबूत हो। मुख्यमंत्री ने एसआईआर अभियान को एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि लोकतंत्र की मजबूती में सभी को अपना योगदान देना होगा।

जरूरत पड़ी तो तीसरी बार बढ़ सकती है तारीख मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की तारीख जरूरत पड़ी तो तीसरी बार भी बढ़ाई जा सकती। अभी दूसरी बार 26 दिसंबर तक एसआईआर की तारीख को बढ़ाया गया है। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा कहते हैं कि अभी जो कार्य चल रहा है उसकी समीक्षा अंतिम दिन 26 दिसंबर को की जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो तीसरी बार तारीख बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है।