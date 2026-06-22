सीएम योगी ने हाथरस- आगरा दौरा किया रद्द, भीषण आग की सूचना पर वापस लखनऊ लौटे

Lucknow Fire Tragedy: लखनऊ में भीषण आग की सूचना मिलते हुए सीएम योगी ने अपना दौरा कर दिया और वापस लखनऊ के लिए रवाना हो गए। उन्होंने इस घटना की उच्चस्तरीय जां के आदेश दिए हैं। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मीडिया से बातचीत के दौरान रो पड़े। उन्होंने बताया कि झुलसे लोगों को अस्पताल भेजा गया है।

Lucknow Fire Tragedy: लखनऊ के अलीगंज की तीन मंजिला इमारत में भीषण आग की घटना से प्रदेश भर में हड़कंप मच गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस घटना की सूचना मिलते ही अपना हाथरस और आगरा दौरा रद्द कर दिया है। अलीगढ़ का दौरा बीच में छोड़कर वह वापस लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। सीएम योगी ने हादसे में मारे गए बच्चों और उनके परिवारीजनों के प्रति गहरा दुख जताया है। 23 जून यानी कल उन्हें हाथरस और फिर आगरा के दौरे पर जाना था।

सीएम योगी को लखनऊ अग्निकांड सूचना आयोजित जनसभा के दौरान ही मिली। उन्होंने कहा कि मैं चाहता था कि अलीगढ़ में रुकूं लेकिन अभी-अभी जानकारी मिली है कि लखनऊ में एक हादसा हुआ है। एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं। उसकी वजह से उनकी दुखद मौत हुई है। प्रशासन राहत कार्य में लगा हुआ है। दुखद घटना की वजह से तुरंत लखनऊ जाना पड़ रहा है। परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। सीएम ने यह भी बताया कि आग की घटना की सूचना मिलते ही उन्होंने तत्काल डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह को वहां राहत और बचाव कार्यों को लेकर निर्देश दिए हैं।

एक दर्जन से अधिक हो सकती हैं मौतें लखनऊ अग्निकांड में मौतों की संख्या को लेकर अभी तक स्थित स्पष्ट नहीं है लेकिन विभिन्न स्रोतों से मिल रही जानकारी के मुताबिक संख्या एक दर्जन से अधिक हो सकती है। अलीगंज के पुरनिया इलाके में मारे गए लोगों की उम्र 16-17 से लेकर 20 से 24 साल के बीच बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि आग की चपेट में आने वाले ज्यादातर छात्र थे। अग्निकांड को लेकर इलाके में लोगों के बीच शोक की स्थिति है। खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मीडिया के सवालों का जवाब देते वक्त रो पड़े। डिप्टी सीएम ने कहा कि हादसे में झुलसे लोगों को अस्पताल भेजा गया है। उनके इलाज की मॉनीटरिंग वह स्वयं कर रहे हैं।

पेंट शॉप थी ग्राउंड फ्लोर पर अधिकारियों का कहना है कि इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर पेंट शॉप थी। जबकि ऊपरी मंजिल पर गेमिंग जोन था। वहां कर्मचारी गेमिंग साफ्टवेयर पर काम भी करते थे। आग लगते ही इमारत की ऊपरी मंजिल पर अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग अंदर फंसे हुए थे। स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत और बचाव की कोशिश की लेकिन आग इतनी भयावह थी कि कई लोग उसमें फंसे रह गए। हर तरफ से चीख-पुकार ही सुनाई पड़ रही थी।