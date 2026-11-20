cm yogi mother passed away: मां निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सारे कार्यक्रम कैंसिल कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ लखनऊ से देहरादून जाएंगे। फिर वहां से मां के अंतिम दर्शन के लिए पंचूर पहुंचेंगे।

CM Yogi mother passed away: सीएम योगी आदित्यनाथ की मां का शुक्रवार को निधन हो गया है। मां के निधन की सूचना मिलते ही योगी आदित्यनाथ ने सारे कार्यक्रम निरस्त कर गोरखपुर से लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ लखनऊ से देहरादून जाएंगे। फिर वहां से मां के अंतिम दर्शन के लिए पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव पहुंचेंगे।

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का शुक्रवार को पौड़ी गढ़वाल जिले स्थित उनके पैतृक गांव पंचूर में निधन हो गया। 91 साल की उम्र में सावित्री देवी ने अपने पैतृक घर पर ही अंतिम सांस ली। बीते कई सालों से वह बीमार रहती थीं। 2024 में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ उनसे मुलाकात करने ऋषिकेश एम्स गए थे।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने जताया दुख उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदित्यनाथ की मां के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और इसे 'अत्यंत दुखद एवं ह्रदयविदारक' समाचार बताया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा, ''माँ का स्नेह, आशीर्वाद और ममता जीवन की सबसे अनमोल पूंजी होती है। उनका जाना परिवार के लिए एक अपूरणीय क्षति है। धामी ने बाबा केदार से दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने तथा योगी आदित्यनाथ समेत उनके सभी शोकाकुल परिजनों को इस असीम दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की ।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के अपने समकक्ष योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी के निधन पर शोक जताया और कहा कि यह ऐसा दुःख है, जिसे शब्दों में व्यक्त कर पाना असंभव है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मां का शुक्रवार को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले स्थित उनके पैतृक गांव में निधन हो गया। पौड़ी गढ़वाल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) सर्वेश पंवार ने 'पीटीआई-भाषा' से उनके निधन की पुष्टि की। यादव ने एक बयान में कहा, ''उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूज्य माताजी सावित्री देवी जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। मां का जाना वह दुःख है, जिसे शब्दों में व्यक्त कर पाना असंभव है। मां का स्थान जीवन में कोई नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में उनकी संवेदनाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं उनके समस्त परिवारजनों के साथ हैं।