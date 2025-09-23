नवरात्र में बेटियों-महिलाओं के लिए सीएम योगी की पहल, इस काम में मिलेगी राहत, निर्देश जारी

यूपी की बेटियों और महिलाओं के लिए सीएम योगी ने बड़ी पहल की है। अब शिकायतों को दर्ज कराने और एक्शन के लिए परेशान नहीं होना होगा। पुलिस चौकी की तरह मिशन शक्ति केंद्र खुलेंगे। इन केन्द्रों के लिए नियुक्त इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर महिला अपराधों की विवेचना करेंगे, आईजी या डीआईजी स्तर से मानीटरिंग होगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्र के मौके पर प्रदेश की बेटियों और महिलाओं के लिए बड़ी पहल की है। मिशन शक्ति के पांचवें चरण में प्रदेश के सभी थानों में पुलिस चौकी की तरह ’मिशन शक्ति केन्द्र’ खोले जाएंगे। इसमें तैनात किए जाने वाले इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर महिला अपराधों की विवेचना करेंगे। इनके कामों का पर्यवेक्षण आईजी अथवा डीआईजी स्तर के अधिकारी करेंगे। डीजीपी राजीव कृष्णा ने इस बारे में सभी कप्तानों, पुलिस कमिश्नरों को इस दिशा में गम्भीरता से काम करने का निर्देश दिया है।

डीजीपी ने निर्देश दिया कि थानों में बनने वाले मिशन शक्ति केन्द्रों में महिला शिकायतकर्ताओं की तुरन्त सुनवाई होगी। हर मिशन शक्ति केन्द्र पर एक अतिरिक्त इंस्पेक्टर अथवा सब इंस्पेक्टर प्रभारी के तौर पर होंगे। इसमें महिला प्रभारी को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा चार अन्य सब इंस्पेक्टर होंगे। अगर प्रभारी पुरुष है तो इन चारों सब इंस्पेक्टरों में एक महिला का होना जरूरी है। सिपाही अथवा मुख्य आरक्षी की संख्या चार से 15 तक रहेगी। इनमें आधी संख्या में महिला आरक्षी होंगी। दो होमगार्ड की तैनाती भी की जाएगी। साथ ही संवेदनशील मामलों में पीड़ित महिलाओं को मनोवैज्ञानिक से परामर्श भी दिलाया जाएगा।

तीन से पांच साल तक तैनाती होगी डीजीपी राजीव कृष्णा ने निर्देश दिया है कि मिशन शक्ति केन्द्रों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती कम से कम तीन साल के लिए होगी और अधिकतम तैनाती पांच साल तक होगी। इन प्रशिक्षित कर्मियों का एक थाने के मिशन शक्ति केन्द्र से दूसरे थाने के मिशन शक्ति केन्द्र में नोडल अधिकारी के प्रस्ताव पर किया जाएगा। नोडल अधिकारी आने वाले समय के लिए नए पुलिसकर्मियों को भी प्रशिक्षित करेंगे।

थाना प्रभारी करेंगे सारी व्यवस्था डीजीपी ने निर्देश दिया कि थाना प्रभारी अपने थाने में मिशन शक्ति केन्द्र के लिए कक्ष उपलब्ध करायेंगे। साथ ही इसके लिए कम्प्यूटर, जरूरी दस्तावेज, स्टेशनरी, महिलाओं के लिए शौचालय की समुचित व्यवस्था करायेंगे। इन केन्द्रों पर महिला हेल्प डेस्क का डयूटी रोस्टर भी तैयार किया जाएगा। यहां आने वाले काम का लगातार फॉलोअप भी किया जाएगा।

मिशन शक्ति केन्द्रों से यह काम भी होगा -§एण्टी रोमियो स्क्वाड्स एवं थाना क्षेत्र में महिला बीट योजना के नियमित एवं पूर्ण क्रियान्वयन तथा पर्यवेक्षण करना।

§-महिलाओं के खिलाफ अपराधों से सम्बन्धित सभी एफआईआर और आरोपी के खिलाफ की गई कार्रवाई का रिकार्ड भी रखना होगा।

-पीड़िता की काउंसलिंग, कानूनी मदद, पुनर्वास, मुआवजा दिलाने के लिए वन स्टॉप सेंटर, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, चाइल्ड लाइन, बाल कल्याण समिति और पारिवारिक न्यायालय से समन्वय करायेंगे।

-§ महत्वपूर्ण कर्तव्यों जैसे पीड़िता की चिकित्सा जांच, दबिश एवं अन्य आवश्यक कार्यों के समयबद्ध निष्पादन हेतु महिला पुलिसकर्मी उपलब्ध कराना।

§- लड़कियों को ळभगाने के मामले और महिलाओं को मोहरा बनाकर झूठे आरोप लगवाने के मामले में काउंसलिंग कराई जाएगी।

-महिला सुरक्षा व साइबर सुरक्षा को लेकर थाना क्षेत्र में जागरुकता व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करायेंगे। आयोजित करना।

अफसरों को यह करना होगा डीजीपी ने निर्देश दिया कि रेंज के आईजी, डीआईजी मिशन शक्ति केन्द्र की कार्ययोजना को धरातल पर लाने का काम करेंगे। साथ ही जिले के एसएसपी व नोडल अधिकारियों से लगातार संवाद करेंगे। ये अफसर ही मिशन शक्ति केन्द्र की संख्या के अनुसार आवश्यक महिला कर्मियों की संख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी जनपद में महिला कर्मियों की संख्या अधिक है तो अधिक संख्या वाले जनपदों से कम संख्या वाले जनपदों में आवश्यकता अनुसार महिला पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी।