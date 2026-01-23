यूपी में 45 हजार होमगार्ड की भर्ती में आपदा मित्रों को मिलेगी प्राथमिकता, योगी का ऐलान

संक्षेप: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होमगार्ड भर्ती को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। मॉकड्रिल की प्रशंसा करते हुए सीएम योगी ने कहा, आपदा मित्रों को 45000 होमगार्ड की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी।

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होमगार्ड भर्ती को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम योगी ने कहा, यूपी में चल रही 45 हजार होमगार्ड भर्ती में आपदा मित्रों को प्राथिमिकता दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर आपदा मित्रों को ट्रेनिंग भी दिलाई जाएगी। सीएम योगी ब्लैकआउट के बाद 75 जिलों में किए गए मॉकड्रिल को लेकर जानकारी दे रहे थे। सीएम ने कहा कि अब नागरिक सुरक्षा संगठन केवल शांति काल में पर्व और त्योहारों तक सीमित नहीं है। पर्व-त्योहार, बाढ़ या अन्य आपदा, कोई घटना-दुर्घटना, बड़े आयोजन में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करना या फिर यदि देश पर दुश्मन द्वारा युद्ध थोपा गया हो तो युद्धकाल में समाज की व्यवस्था संभालने, हर परिस्थिति में नागरिक सुरक्षा संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस मॉक ड्रिल के माध्यम से यह क्षमता आज प्रस्तुत की गई है।

वर्तमान में 45 हजार होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया चल रही मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक अच्छा प्रयास है और इसे निरंतर हमारी प्रैक्टिस का हिस्सा बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें युद्ध के साथ आपदा प्रबंधन के लिए, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और यदि दुर्घटना हो जाए तो पीड़ित को समय पर उपचार दिलाने के लिए निरंतर अभ्यास करना होगा। पीड़ित का जीवन अमूल्य है और ‘गोल्डन आवर’ की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सभी को मिलकर प्रयास आगे बढ़ाना होगा।

एसडीआरएफ के माध्यम से आपदा मित्रों की बढ़ रही भर्ती प्रक्रिया सीएम योगी ने कहा, प्रदेश में एसडीआरएफ के माध्यम से ‘आपदा मित्रों’ की भर्ती की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है। आपदा मित्र के रूप में जो स्वयंसेवक कार्य करेंगे, उन्हें उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। वर्तमान में 45 हजार होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया चल रही है और आवश्यक होने पर उन्हें आपदा मित्र के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फर्स्ट रिस्पांडर के रूप में होमगार्ड स्वयंसेवक मौके पर राहत कार्यों में बड़ा सहयोग कर सकता है और हम सबको इनके महत्व के प्रति जागरूक रहना चाहिए। आज के समय में विकास तीव्र गति से बढ़ रहा है, टूरिज्म तेजी से बढ़ा है और इंफ्रास्ट्रक्चर अत्याधुनिक हुआ है। ऐसे में हाईराइज बिल्डिंग में यदि कहीं अग्निकांड जैसी घटना हो जाए, तो नागरिक सुरक्षा संगठन या आपदा मित्र फर्स्ट रिस्पांडर के रूप में कैसे योगदान दे सकते हैं, इसके लिए नियमित मॉक ड्रिल जरूरी है।