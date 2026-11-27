हम जहां खड़े होते हैं, लाइन वहीं से शुरू हो जाती, अमिताभ बच्चन के डॉयलाग से योगी का विपक्ष पर हमला
यूपी के गोंडा जिले में टैबलेट वितरण समारोह के दौरान अमिताभ बच्चन के डॉयलाग से योगी का विपक्ष पर हमला बोला। योगी ने कहा कि पहले सरकारों में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया था। आज यूपी माफियामुक्त, दंगामुक्त और कर्फ्यूमुक्त है। अब यूपी में सब चंगा है।
यूपी के गोंडा पहुंचे सीएम योगी ने अपने संबोधन में सीएम ने युवाओं से पूछा कि आपने अमिताभ बच्चन की फिल्म देखी है। उनका डायलॉग है कि हम जहां खड़े होते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। योगी ने मंच से अमिताभ बच्चन का डायलॉग बोला। योगी ने कहा कि पहले सरकारों में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया था। आज यूपी माफियामुक्त, दंगामुक्त और कर्फ्यूमुक्त है। अब यूपी में सब चंगा है।
ये बातें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को शहर के शहीदे आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज में आयोजित स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत मंडल स्तरीय टैबलेट वितरण कार्यक्रम में कहीं।
पिछली सरकारों की बुद्धि कट्टा और बम से आगे नहीं बढ़ पाई
योगी ने कहा कि पिछली सरकारों की बुद्धि कट्टा और बम से आगे नहीं बढ़ पाई। आज यूपी में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, जिसके आगे पाकिस्तान बाप-बाप चिल्लाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने युवाओं को रोजगार दिया है। यह टैबलेट युवाओं के टैलेंट का सम्मान है।
18,000 से अधिक फ्री कोर्स दिए गए
सीएम योगी ने कहा कि आज देवीपाटन मंडल के 46,800 विद्यार्थियों को टैबलेट मिल रहा है। यह सिर्फ एक टैबलेट नहीं है, यह आपके सपनों को डिजिटल सामर्थ्य है। हर युवा की मेहनत को सम्मान और सपनों को नई उड़ान मिले, यही डबल इंजन सरकार का संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार ने निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़कर उनके लिए नए अवसरों के द्वार खोले हैं। इस टैबलेट में इन्फोसिस के साथ मिलकर 18,000 से अधिक फ्री कोर्स दिए गए हैं। यह आपके लिए एक चलती-फिरती यूनिवर्सिटी है।
रील नहीं स्किल सीखने में करें टैबलेट का इस्तेमाल:
सीएम ने कहा कि युवा इस टैबलेट का इस्तेमाल पढ़ाई, सीखने और रोजगार के लिए करें। रील्स देखने में नहीं, स्किल सीखने में लगाएं। अपना फीड नहीं, अपना फ्यूचर स्क्रॉल करें।सीएम ने कहा कि आज लखनऊ में भी 1,594 युवाओं को नियुक्ति-पत्र दिया गया है। प्रदेश में युवाओं को बिना सिफारिश और बिना खर्च के नौकरी मिल रही है। पिछली सरकारों के मुकाबले हमारी सरकार ने दोगुनी नौकरियां दी हैं। वर्ष 2017 से पहले सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद ने युवाओं के विश्वास को चोट पहुंचाई थी। 2017 से पहले प्रदेश में नकल माफिया हावी था। अब स्थिति बदल चुकी है। हमारी सरकार ने 10 लाख युवाओं को नौकरी दी है। पिछले 9.5 साल में 9.75 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति-पत्र मिले हैं।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें