CM Yogi attacks opposition saying before 2017 SP goons made life difficult for poor

2017 से पहले गरीबों का जीना हराम कर देते थे सपा के गुंडे, भाजपा सरकार में मिट्टी में मिल गए: सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी और उरई में अपने संबोधन के दौरान पूर्व की सरकारों पर जमकर हमला बोला। गुरुवार को झांसी के भानी देवी इंटर कॉलेज के खेलकूद समापन समारोह में पहुंचे सीएम ने कहा एक समय था जब प्रदेश की पहचान संकट में थी। वर्ष 2017 से पहले यह बीमारू राज्य था।

Dinesh Rathour झांसी/उरईThu, 9 Oct 2025 06:39 PM
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी और उरई में अपने संबोधन के दौरान पूर्व की सरकारों पर जमकर हमला बोला। गुरुवार को झांसी के भानी देवी इंटर कॉलेज के खेलकूद समापन समारोह में पहुंचे सीएम ने कहा एक समय था जब प्रदेश की पहचान संकट में थी। वर्ष 2017 से पहले यह बीमारू राज्य था। माफिया ने प्रदेश को जकड़ रखा था। दंगाइयों की गिद्ध दृष्टि में प्रदेश जल रहा था। अब प्रदेश माफिया की जकड़ से मुक्त हो चुका है। वहीं, उरई के इंदिरा स्टेडियम में हुई जनसभा में कहा कि 2017 से पहले चाचा-भतीजे प्रदेश में वसूली के लिए निकलते थे पर अब ऐसा नहीं है। जो प्रदेश पहले गुंडागर्दी के लिए जाना जाता था, अब विकास और तरक्की के लिए मशहूर हो रहा है।

भानी देवी इंटर कॉलेज के मंच से उन्होंने कहा कि 1947 के बाद तत्कालीन सरकारों को जो करना था, वह उन्होंने नहीं किया। विकास को गति देनी थी पर वह लोग प्रदेश को जातिवाद में उलझाए रहे। बिना किसी दल का नाम लिए कहा आजादी के बाद देश में खुद को सेक्युलर दिखाने की होड़ मची थी। देश के लिए नए अलगाववाद और उग्रवाद की भूमिका तैयार की जाती थी। इसके अलावा सीएम ने झांसी में 20 करोड़ रुपये से बने कन्वेंशन सेंटर का शुभारंभ भी किया।

2017 से पहले दिन में भी नहीं निकल पातीं थीं बेटियां

उरई में सपा पर हमला बोलते हुए कहा 2017 से पहले बहुएं और बेटियां रात क्या दिन में भी घर से नहीं निकल पातीं थीं। सपा के गुंडे गरीब व्यक्ति का जीना हराम किए थे। भाजपा की डबल इंजन सरकार ने ऐसे गुंडे-माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया है। उन्होंने कहा कि सपा के पास अब केवल एक मुद्दा बचा है, वह है आपसी संघर्ष कराना, भेदभाव कर लड़ाई कराना। इसीलिए भाजपा ने नारा दिया बंटेंगे तो कटेंगे। इस मौके पर उन्होंने विकसित उत्तर प्रदेश के लिए सभी से सुझाव भी मांगे। उन्होंने जालौन जिले के लिए 1900 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया।

रानी लक्ष्मीबाई और मेजर ध्यानचंद की धरती है झांसी

सीएम ने कहा कि झांसी रानी लक्ष्मीबाई और मेजर ध्यानचंद की धरती है। राष्ट्रीयता का भाव क्या होता है, ये रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य से समझिए। याद करिए, 1857 में फिरंगियों को पीछे हटना पड़ा था। 1858 में धोखे से हुए हमले में रानी लक्ष्मीबाई की शहादत हुई थी। ध्यानचंद को याद करते हुए कहा कि दो बार भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। यूपी सरकार मेरठ में मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना रही। इस सत्र से प्रवेश भी शुरू हो गए हैं।

कालपी के हैंडमेड कागज से जालौन की नई पहचान

सीएम ने कहा कि दीपावली से पहले जलौनी माता, वेद व्यास, रक्तदन्तिका मंदिर, बैरागढ़ मंदिर, सूर्यकुंड की धरा में आने का सौभाग्य मिला। वहीं 19 सौ करोड़ की योजनाओं का लाभ देने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहा कि जिले का पौराणिक महत्व तो है ही, कालपी के रणबाकुरों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। कालपी का हैंडमेड कागज इस जिले को एक नई पहचान दिलाता है। एक जनपद एक उत्पाद में जोड़कर नया आयाम दिया।

